"Este Consell continuará reivindicando los derechos de las personas". La frase de Aitana Mas en la rueda de prensa posterior la pleno del Consell sirve para defenderse ante la denuncia interpuesta por el PP ante la Junta Electoral por la declaración institucional aprobada por el Gobierno valenciano la semana pasada en defensa de la lucha contra la violencia machista y para justificar la aprobación de una nueva este jueves, en esta ocasión, con motivo del Día del Orgullo en defensa de los derechos LGTBI.

El pleno del Consell, por segunda semana consecutiva, ha aprobado una declaración institucional. Si en el anterior fue en defensa del Pacto Valenciano contra la Violencia Machista, en esta ocasión ha sido para reivindicar los derechos LGTBI, todo en una semana en la que el Ayuntamiento de Náquera, gobernado por Vox, rechazaba colgar la bandera arcoiris en las dependencias municipales y el PP ha denunciado ante la Junta Electoral la anterior declaración institucional del Ejecutivo autonómico al entender que era "electoralista".

"No me preocupa, la hacemos todos los años por el día del Orgullo y no tenemos miedo a expresar que estamos al lado de los derechos de la ciudadanía", ha expresado Mas ante la posible sanción a la que se enfrenta por el recurso planteado por los 'populares'. La vicepresidenta ha indicado que el Ejecutivo autonómico "continúa con la normalidad de un gobierno en funciones" y ha señalado que si el PP utiliza las denuncias "para amedrentarnos, no lo va a conseguir".

En este sentido, la portavoz del gobierno valenciano en funciones ha explciado que si los derechos del colectivo LGTBI están en peligro "lo deberá decidir el próximo Consell", pero ha remarcado que es una cuestión que le "preocupa" y que, por ello, la responsabilidad del actual equipo de gobierno es defender los derechos logrados especialmente cuando, ha señalado, "se ha generado alarma social". "No hay ninguna campaña de rédito electoral mantener intactos los derechos conseguidos", ha añadido la también titular de la Conselleria de Políticas Inclusivas.

La declaración institucional aprobada este jueves sirve para valorar las leyes aprobadas en los últimos años, como la ley trans de 2017 o la de defensa de los derechos LGTBI de 2018; señala como "inadmisible" el intento de recortar los derechos y llama al próximo gobierno a "mantener el mismo nivel de interlocución y acuerdo con el movimiento asociativo LGTBI así como garantizar los servicios públicos de atención a disposición de la ciudadanía LGTBI y sus familias". "La Comunitat Valenciana no puede convertirse en una tierra franca para la LGTBIfobia", sentencia la declaración.

Esta llega, además, apenas unos días después del primer bando en Náquera, gobernada por Vox con las banderas arcoiris y las manifestaciones contra la violencia machista en el punto de mira. "Las administraciones democráticas han de actuar como administraciones democráticas, esas manifestaciones pacíficas son reivindicaciones pacíficas y las instituciones tienen que estar a la altura", ha señalado Mas.