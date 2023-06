«No todo está podrido», avisa Ernesto Ekáizer, autor de Operación Jaque Mate (Ediciones B), el libro que narra el entramado que rodea al comisario José Manuel Villarejo. Sin embargo, el matiz no quita que Ekaizer critique que el «estado judicial» que asegura existe en España haya llegado a convertir los tribunales en «el lugar donde los partidos se ajustan las cuentas pendientes por el poder». De ahí su advertencia: «Los partidos que no tienen una política judicial activa, pierden» e incide que la derecha "ha tenido secuestrada la justicia 15 años" con el bloqueo del Poder Judicial.

Ekaizer presentó ayer su libro en València. Ni la fecha elegida ni la compañía fue casual. A su lado estuvieron la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y quien fuera su jefe de gabinete en sus años en primera fila, Miquel Real, quienes hacía justo un año protagonizaron una rueda de prensa que supuso un auténtico terremoto para la política valenciana: la referente de Compromís y número dos del Consell dimitía tras su imputación por supuestos encubrimientos.

De ahí también la gran presencia de cargos de Compromís como las conselleras Isaura Navarro y Raquel Tamarit, la candidata al Congreso, Àgueda Micó, o los concejales en València, Glòria Tello y Giuseppe Grezzi, un apoyo sustancialmente superior al de la primera reaparición de Oltra tras su dimisión. Eso fue a finales de noviembre y entre el público destacó la vicepresidenta Aitana Mas y representantes de la conselleria que había dirigido Oltra. Este miércoles el apoyo se amplió a representantes de Més.

Para el escritor del libro, el caso de Oltra "es uno de los ejemplos de cómo los informes policiales y la justicia se han convertido en una forma de asesinato del carácter», explica el escritor del libro. Asesinato del carácter, destrozar la reputación, lawfare o, simplemente, «guerra sucia de toda la vida». En este sentido, señala que como «paradigmático» el informe policial que indica que Oltra no cruzó correos sobre la situación sobre el caso de la menor abusada con su equipo antes de enterarse de la citación judicial, corroborando su versión.

«Es curioso que cuando un informe policial podría perjudicar a las opciones de la izquierda salga antes de las elecciones y sin embargo, si podría beneficiar a la persona afectada salga justo después», expresa Ekáizer quien recuerda que este informe estaba listo dos semanas antes de las elecciones del 28M y, en cambio, se conoció una semana después.

Pero si hay una persona sobre la que se centra Operación Jaque Mate es Villarejo. «Las cloacas no generan mierda, la limpian», es una de las frases más famosas dichas por el comisario. «Es mentira», contraargumenta Ekáizer, «Villarejo no es un agente de las cloacas, es un agente del PP con el que tiene una relación directa, no hay ninguna administración como con la de Rajoy entre 2012 y 2017 donde Villarejo tenga tanto acceso al poder».

«La cloaca tiene una función importante en la vida de una ciudad porque impide ver la porquería, pero esto no es una cloaca, esto es la porquería directamente", le complementó Oltra, a su lado. "Mónica ha empezado la resistencia", le agregó Ekáizer después de que la exvicepresidenta dijera que pese a que la partida estaba difícil, todavía no había un jaque mate.