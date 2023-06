Pilar Bernabé: "Mala carta de presentación para inversores vamos a tener con un Gobierno negacionista"

Antes de la entrevista despliega la bandera Lgtbi en la sede de la Delegación del Gobierno. Todo un mensaje. Como el lienzo contemporáneo de motivos falleros que ha colgado en su despacho. Cumple un año en el cargo y el 23 de julio marcará si continúa. A pesar de la derrota progresista del 28M (aún lleva la pulsera de ‘Sandra Gómez alcaldesa’), la dirigente socialista exhibe optimismo.

Llega a su primer año con una derrota electoral de la izquierda en las elecciones autonómicas. ¿Un fracaso?

Ha sido un año muy intenso, como es la vida ahora. Es cierto, nunca pude imaginar que el 28 de mayo el resultado iba a ser el que fue. No me lo podía imaginar porque he tenido la suerte de recorrer la Comunitat Valenciana y lo que más he percibido ha sido el cariño y el respeto a Ximo Puig y al Gobierno que devolvió la dignidad a la C. Valenciana.

¿Qué ha pasado, qué se ha hecho mal? Porque cuando se pierde algo se ha hecho mal, ¿no?

Seguramente todo se puede hacer mucho mejor, pero realmente en estas elecciones se ha votado en una clave que era totalmente ajena a la gestión de Puig. La partida se ha jugado en otro espacio, que era de provocación y confrontación.

¿No se ha podido salir de ahí?

Se ha trabajado mucho para que los bulos sean los protagonistas de todo. Se han dedicado a deslegitimar las instituciones, los gobiernos y a los propios medios de comunicación profesionales y rigurosos.

¿Bulos, como cuáles?

Decir que España está estancada, que el presidente del Gobierno es un okupa de las instituciones, que hay que derogar el sanchismo, ‘que te vote Txapote’... Cuestiones que son totalmente ajenas a la realidad y desde luego al Gobierno que ha representado Ximo Puig.

¿Cómo valora los primeros pasos de Carlos Mazón como presidente electo?

Peor, imposible. Muchísimo peor de lo que nos podíamos imaginar. En ocho horas han sido capaces de desmontar ocho años de buen nombre y buena gestión. Hoy la Comunitat Valenciana está en todas las portadas como un chiste y eso recuerda a los peores años del PP .

¿Había otras salidas, más allá de pactar con Vox?

Es que es la única salida que habían diseñado desde el primer momento. El PP lo que ha hecho con Vox es montar su sucursal. Aquí no hay ninguna distinción. Esta hoja de ruta ya la tenían marcada y lo demostraron cuando pactaron en apenas un minuto. Huele muchísimo peor de lo que podíamos imaginar.

¿Los socialistas no podían haber favorecido un Gobierno del PP sin Vox con una abstención?

¿De verdad alguien favorecería un Gobierno con un partido que tiene 150 causas condenatorias por corrupción? ¿Alguien le daría el apoyo a un partido que pacta con maltratadores y niega la violencia machista y el cambio climático? Es imposible.

Usted habla de la corrupción del PP y la respuesta del PP es fácil: los ERE.

A mí me está preguntando por el pacto en la Comunitat Valenciana y no ha habido una etapa más oscura en esta comunidad que cuando gobernó el PP.

¿Viendo las primeras medidas y las primeras decisiones de algunos ayuntamientos, diría que añadimos a la emergencia climática otra de los derechos humanos?

Estamos en un momento en el que se puede producir una crisis de valores y los de la socialdemocracia son más necesarios que nunca. Además los representa también una Europa fuerte, que es la que nos puede dar cobijo.

¿Entiende que en Extremadura el PP diga no a Vox y aquí sí que pacta?

En Extremadura hemos visto una estrategia clara de cómo desde Madrid se va pilotando en función de lo que interesa y a golpe del titular del día. La primera persona que dijo que iba a gobernar con Vox fue la líder del PP en Extremadura y al día siguiente de que la C. Valenciana fuera la portada de la vergüenza le dijeron que no podía pactar. Han puesto una cortina de humo maravillosa para intentar tapar ese PP que está más radicalizado de lo que jamás podríamos imaginar.

¿Para usted, Génova y Feijóo están pilotando lo que sucede en las autonomías?

Van modulando la estrategia en función de la repercusión de los hechos.

Hablemos del 23 de julio. ¿Estas elecciones son un plebiscito: Pedro Sánchez sí o no?

Lo que son sin duda es si queremos la mejor España, la que avanza, o volver al pasado, porque el PP en pocas semanas solo nos ha mostrado la España del retroceso. La C. Valenciana era la portada de la inversión, del futuro, de la reindustrialización, y ahora es la del circo, la del traje de luces. Esa es la España que nos estamos jugando el 23 de julio.

¿La sensación después del 28M no es que Pedro Sánchez ya ha perdido?

En absoluto.

Incluso es el Gobierno el que pide debates al líder de la oposición, cuando la norma es la contraria.

Porque de lo que queremos hablar es de lo que realmente tiene que importar. De la España en la que trabajan más personas que nunca, la que sube las pensiones en el 8,5 % a los jubilados, la que cree que tiene que combatir el cambio climático.

¿Y delante hay una ola reaccionaria?

Hay una ola de bulos que intentan poner en cuestión y deslegitimar las instituciones y los medios de comunicación profesionales. Esa es la ola que tenemos la obligación de combatir quienes somos democráticos. Si aquí hay un partido que se ha revelado como el gran okupa democrático es Vox, porque ha deslegitimado todas y cada una de las instituciones y ahora está en ellas para intentar imponer unas políticas ajenas a la realidad.

¿El de Sánchez no ha sido un Gobierno radical tras los apoyos con Bildu y Unidas Podemos?

Un Gobierno capaz de firmar una reforma laboral con todos los agentes sociales y aprobar cinco presupuestos en cinco años con el consenso de la Cámara creo que no está en la radicalidad. No hay nadie que represente tanto la centralidad como el Gobierno que Pedro Sánchez ha liderado.

¿Lo otro han sido necesidades del guion, errores?

Es que este ha sido también el primer Gobierno de la historia en coalición. Cuando hemos visto que se ha dado algún error lo hemos intentado enmendar en el Congreso, porque también forma parte del juego democrático. Pero una cosa es gobernar en coalición y otra pensando en retroceder y recortar derechos.

¿Ha sido un error no haber roto con Unidas Podemos?

Nosotros ahora no hemos roto con nadie, vamos a presentarnos a las elecciones y además Podemos ya no es tal, es Sumar. Hoy por hoy no hay un partido más fuerte que pueda representar la centralidad, el futuro y el progreso que el PSOE.

¿Sumar es mejor opción como aliado de futuro que Podemos?

Pedro Sánchez ha gobernado con Yolanda Díaz en España y han conseguido juntos grandes avances que han propiciado, por ejemplo, que haya más mujeres trabajando hoy que hace cinco años.

¿No ha faltado compromiso del Gobierno con la C. Valenciana a la vista de que no hay nueva financiación, las inversiones en Alicante han sido las más bajas y las decisiones sobre el trasvase Tajo-Segura han sido muy respondidas?

El verdadero tapón para esta Comunitat ha sido el PP. Paró la priorización del corredor mediterráneo y se lo llevó al Cantábrico. Fue el único que le cerró el grifo del agua a la C. Valenciana, el único que cortó el trasvase. Y es el que el que más ha obstaculizado el sistema de financiación.

Demuestra estar en plena forma para la campaña, pero en la financiación autonómica no ha habido un compromiso de este Gobierno.

El PSOE es el único partido que ha puesto un borrador encima de la mesa para empezar a trabajar. Y en ese papelito que hicieron en medio minuto PP y Vox para la Comunitat Valenciana no hay ni una sola referencia a la financiación. Mazón ya lo ha quitado de sus prioridades.

¿En esta campaña Sánchez ha de dejar un compromiso claro y concreto sobre la reforma de la financiación?

La última vez que vino dijo que la voluntad es trabajar de forma coordinada con todos los miembros de la Cámara para sacar adelante un nuevo sistema de financiación.

¿Le hubiera gustado estar en las listas electorales?

Lo que realmente me apetece es afrontar esta campaña electoral representando al Gobierno de España, el que representa el crecimiento de España por encima de la media, el que ha conseguido que trabajen más personas que nunca, el que incrementa las becas para estudiantes y consigue que no haya fuga de talento. La nueva reindustrialización ha sido la gran transformación en la que se ha empeñado el Gobierno de Puig y el de España a través a través de los Perte.

¿Hay riesgo para esas inversiones si Vox está en el poder?

Esta semana vi la imagen de Puig con Mazón, el president dijo que él iba a ser leal con la Comunitat por encima de todo, que Mazón nos iba a tener a su lado. ¿Sabe? Me gustaría haber visto eso en España con el señor Feijóo, que se ha ido a Europa a intentar boicotear los pasos que daba este Gobierno y a ensuciar la imagen de este país. Y también tengo que decir que mala presentación podemos dar con un Gobierno que niega el cambio climático cuando las grandes empresas miran hacia la transición ecológica y energética. Mala carta de presentación vamos a tener con un Gobierno negacionista.

La derecha pone el foco en la inseguridad y en el aumento de las ‘okupaciones’.

Está en la línea de los bulos. La C. Valenciana es segura. Los índices de criminalidad son los propios de la de una comunidad de las dimensiones de esta. Es así gracias a que hoy tenemos más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que nunca. Hemos conseguido revertir la tendencia de años y años del PP y somos la segunda autonomía con más incorporaciones.

¿Puig acierta al quedarse como jefe de la oposición?

Estoy convencida de que la única garantía de que este ciclo del PP dure solo cuatro años es Ximo Puig. Es la persona que puede representar mejor que nadie el rigor, la solvencia y la buena gestión ante un Gobierno que se empieza a vislumbrar como cuestionable.

¿Lo ve candidato en 2027?

Ya le digo que creo que es la garantía de que de que el PP aquí no va a estar más de cuatro años.

¿No hay que entrar en batallas sucesorias entonces?

Puig ha hecho ahora lo más importante y necesario para el PSPV, ha dicho que se queda y que está dispuesto a liderar el partido en este tiempo, y eso es lo mejor que nos puede pasar para hacer frente a la ultraderecha y a este Gobierno de circo y reaccionario. Cualquier otra cosa sería un error, y es lo que dice la mayoría del PSPV.