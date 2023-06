El pasado mes de marzo se produjo el primer gran paso para llevar a término, por fin, un acuerdo internacional para la protección de las aguas internacionales. Y, el pasado lunes 19 de junio, se adoptó de forma unánime. Esta gigantesca iniciativa, que ha sido promovida por más de sesenta países que forman parte de la ONU, se orienta en la creación de nuevas reservas marinas con la intención de preservar nada menos que el sesenta y cuatro por ciento de las aguas de la Tierra, que no poseen ningún tipo de legislación al no considerarse de ningún estado. Con ello no solo se ha emprendido un necesario y gran camino para proteger uno de los hábitats más importantes del planeta, si no que, a partir de ahora, se obligará a reducir las actividades contaminantes en los océanos. Y los requisitos para explotar estas aguas serán mucho mayores a partir de ahora. Por tanto, todo esto llega en un momento fundamental, en el que la minería oceánica y el interés por las profundidades marinas comenzaba a ser una prioridad para muchas industrias. Así que, por suerte, parece hemos llegado a tiempo.