Alberto Núñez Feijóo bendijo el acuerdo de Carlos Mazón con Vox para gobernar en coalición en la Comunitat Valenciana desde el primer momento. El líder de los populares valencianos fue el más rápido entre los suyos en cerrar un pacto con la ultraderecha y asegurarse la investidura. Aunque el movimiento, culminado en solo 18 días, generó incomodidades entre otros barones conservadores en su día, con el tiempo parece que esa vía exprés se ha ganado el reconocimiento de la dirección nacional. Especialmente si se compara con el «ruido», según definió el propio Feijóo, que se está generando en otras autonomías como Extremadura a menos de un mes de las generales y que despierta recelos entre el sector duro del PP, con Isabel Díaz Ayuso como máximo exponente.

El presidente nacional del PP volvió a bendecir ayer, en una nueva visita a la Comunitat Valenciana enfocada ya a la precampaña del 23J, la estrategia postelectoral del futuro president de la Generalitat. Pero fue más allá, tratando de revestir de normalidad la convivencia de su partido con la extrema derecha siempre que se cumplan ciertas premisas.

Hasta ahora había ligado las coaliciones con Vox al porcentaje de voto de ambos partidos, pero este martes amplió de forma nítida los requisitos bajo los cuales entiende justificado que su formación abra la puerta de sus gobiernos a la ultraderecha en otros territorios.

«Pueden estar tranquilos»

Frente a una izquierda que según Feijóo busca meter miedo sobre los acuerdos con Vox, consideró que los valencianos y los ciudadanos «del resto de España» pueden «estar tranquilos» por los pactos con la ultraderecha, ya que no desviarán las políticas del PP —aunque Vox ya dejó su sello en el acuerdo de Gobierno con Mazón en violencia machista o cambio climático—. Asimismo, señaló que las coaliciones PP-Vox cumplen con el mandato de las urnas, permiten la gobernabilidad y prometió que la ultraderecha tendrá siempre un peso «proporcionado» a los resultados.

En resumen: mantener el programa del PP y gobernar «para todos», respetar el mandato de las urnas (que la derecha supere en votos a la izquierda, se entiende), garantizar la formación de Gobiernos y dar a Vox una representación acorde al porcentaje de voto obtenido.

Unas condiciones que podrían replicarse en menos de un mes cuando se celebren las generales, donde las encuestas apuntan a que Feijóo ganará con claridad pero dependerá de los radicales para poder formar Gobierno. Es decir, un escenario idéntico al que tuvieron que afrontar los populares en la Comunitat Valenciana y que ha acabado con un vicepresidente, tres conselleries y la presidencia de las Corts para Vox.

«Lecciones de pacto no vamos a recibir ninguna», recriminó a los socialistas, a quienes acusó de «demonizar» a la extrema derecha mientras «pactan con el mayor populismo y extremismo de Europa», que según Feijóo es «Podemos, que ahora se llama Sumar», y con los independentistas vascos y catalanes. «Un pacto que no se da en ningún país de la Unión Europea», denunció sobre lo que apoda el «pacto Frankestein».

Así, pidió a los españoles «estar tranquilos». «¿Por qué? Porque no renunciaremos nunca a nuestros principios en ningún pacto. Porque respetaremos el deseo de cambio de los españoles y buscaremos que se garantice la gobernabilidad y que siempre, siempre, se haga con gobiernos proporcionados a los resultados electorales en cada comunidad autónoma. Y porque gobernaremos para todos en los gobiernos de las comunidades autónomas como va a hacer Carlos Mazon para el conjunto de la población de la Comunitat Valenciana. Para todos».

«No nos quiere dejar votar»

Aunque el acto estaba orientado a la Sanidad, Feijóo se recreó en las críticas al presidente del Gobierno, a quien acusó de «refugiarse en los platós de televisión» para «esconderse de la calle» y de mentir de forma sistemática con asuntos como la coalición con Podemos o las modificaciones de la malversación y la sedición.

Feijóo acusó a Pedro Sánchez de tapar su «estrepitosa» derrota del 28M «convocando elecciones de forma inmediata» y volvió a cargar contra la fecha fijada para los comicios, llegando incluso a vincularla con una reciente muerte por un golpe de calor. «Para ello puso las elecciones en julio. No a principios, a finales», apostilló pese que la ley electoral es la que establece un plazo de entre 54 y 60 días desde la disolución de las Cortes.

«Está claro lo que busca: que los españoles, hartos de él, se queden en casa y no vayan a votar. No lo va a conseguir. Los españoles vamos a votar masivamente contra él, que no nos quiere dejar votar», agregó.