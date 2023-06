Los nuevos médicos MIR han llegado a los hospitales valencianos para pasar los próximos cuatro o cinco años especializándose en un área concreta de la Medicina. Este año, las unidades docentes ofertaban 828 plazas pero no han sido 828 médicos recién graduados los que se van a incorporar. Como es habitual ha habido renuncias a la hora de tomar la plaza en varias especialidades, entre ellas en la que más vacantes ofrece y la más denostada últimamente, la de Medicina de Familia, donde tres médicos MIR han dicho no a Familia antes de empezar, según datos de la Conselleria de Sanidad.

La cifra de renuncias en la C. Valenciana no es significativa porque en total hay 234 plazas de residencia en la especialidad, pero sí lo ha sido en otras autonomías como en Castilla y León donde no se han incorporado 23 de las 190 plazas ofertadas.

Y llueve sobre mojado. Porque la renuncia a empezar la residencia se ve ahora pero este año ha sido sintomático en toda España el volumen de plazas MIR de Medicina de Familia que no fueron elegidas. De hecho en el proceso de adjudicación nacional de plazas tras el examen se hicieron dos llamamientos para cubrir las 2.455 vacantes de formación en Familia y aún así quedaron pendientes varias vacías y ahora cuando ha tocado incorporarse a las plazas, no todos han decidido seguir adelante.

"Solía ocurrir pero tras la covid ha explotado"

"Cogen las plazas en el llamamiento pero, llegado el momento, no se incorporan porque deciden incluso repetir el MIR para intentar ir a por otra especialidad", explica Teresa Caro, vocal de residentes de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Semergen, en la C. Valenciana. Según su experiencia, ella misma acaba de terminar los cuatro años de residencia en Medicina de Familia, no es raro que esto suceda en las especialidades "menos llamativas" y ya pasaba antes de la pandemia también en Medicina de Familia pero, tras la covid "ha explotado porque están viendo las condiciones en las que se trabaja, con muchos pacientes, con más exigencias para ser atendidos... y prefieren repetir el MIR antes que cogerla", añade.

"En las rotaciones, ves cómo se trabaja en todas las especialidades y las hay donde se vive muy bien y otras en las que el ritmo de trabajo es muy exigente pero tienen un alto prestigio. En cambio, Medicina de Familia no lo tiene y aún se está desprestigiando todavía más", resume Caro. Este desprestigio de la especialidad está ahondando un problema que ya existía, el de la falta de estos profesionales, y que se va a agudizar en los próximos años con la jubilación de la generación del "baby boom". De hecho, hay estudios en los que se apunta a que en 2026 harán falta 848 de estos profesionales.

A la privada, al extranjero, a Urgencias...

Y aunque se hayan formado, tampoco todos los nuevos médicos de Familia terminan trabajando en un centro de salud. Sopesando las condiciones de trabajo (que han empeorado tras la pandemia), muchos decidan irse a trabajar a la privada, al extranjero, a otros departamentos como Urgencias u optan por hacer otra especialidad.

«Realmente las renuncias a entrar en la residencia son solo la punta del iceberg de un problema nacional de falta de previsión», apunta el vocal de residentes en la junta directiva de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria, Sovamfyc, Pablo Sanz que incide también en que esas «deserciones» llegan antes pero también después de hacer la residencia. «Incluso los que son ya especialistas optan también por formarse en otra, o se cambian a Urgencias...», recuerda Sanz que pide fomentar el trabajo que se hace en Medicina de Familia «porque a nivel formativo es muy transversal pero tenemos que fomentar lo que hacemos y que se nos dote de medios».

Según el presidente de la Asociación de Médicos Españoles en Europa, Alejandro Barros, más de la mitad de los médicos que abandonan España para buscar mejores condiciones laborales en otros países son recién egresados en Medicina que directamente renuncian a hacer el MIR, porque les provoca «mucha incertidumbre» y porque ven «paupérrimas» las condiciones laborales tras someterse a esa prueba. Las pésimas condiciones laborales, los salarios bajos en comparación con los países vecinos y un sistema de formación poco flexible es el «caldo perfecto» para que los médicos españoles «hagan las maletas», según Barros.

Verano "caliente" en los centros de salud

El resultado para el paciente es tener que esperar cada vez más por una cita y, en momentos de mayor estrés como el verano (con un tercio de la plantilla de vacaciones cada mes), que el acceso a los centros de salud sea todavía mucho más complicado. Los sindicatos esperan que este año vuelva a suceder lo mismo teniendo en cuenta la dificultad para encontrar estos reemplazos. Este año, de hecho, los departamentos de salud están buscando sustitutos "a la desesperada" y se han ofrecido contratos de verano incluso a los recién graduados que no tienen el MIR, algo que va contra la normativa y contra lo que han advertido los profesionales de Familia por el riesgo que puede suponer para los pacientes.