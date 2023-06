La huelga de funcionarios de Justicia que lleva en marcha desde mediados del mes de abril ha puesto al límite a los abogados y procuradores valencianos. Los retrasos en la celebración de las vistas y el colapso de la administración han llevado a estos profesionales a concentrarse a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia esta mañana. Bajos los lemas “La justicia es una cuestión de estado” y “Justicia, dignidad y respeto” medio centenar de personas han pedido el final de una huelga que no cuestionan pero que con la que no están de acuerdo.

Los colegios profesionales han convocado esta protesta para mostrar su preocupación por un sistema "herido de muerte" y por unos paros que están provocando, según manifiestan los procuradores en un comunicado, que muchos despachos "están comenzando a despedir trabajadorese incluso se plantean el cierre".

“Colapso total y absoluto”

La decana del Colegio de Procuradores de Valencia, Begoña Mollá, ha leído un manifiesto conjunto en el que ha explicado que estos cinco meses de parón de la justicia, “un pilar base del estado de derecho, están provocando un colapso total y absoluto dentro de la Administración, colapso que sólo parece preocuparnos a los abogados, a los procuradores y a los graduados sociales”.

Según ha recordado Mollá, “los derechos de los justiciables se están viendo gravemente perjudicados, ya que están viendo cómo sus juicios se están suspendiendo, sus demandas están sin incoar y los procedimientos en los que son parte no se están tramitando”.

Finalmente, Mollá ha instado “a todos los operadores jurídicos implicados a que se sienten a hablar y que utilicen todos los medios necesarios para acabar con esta situación de paralización absoluta de la justicia”.

Cuéntale a un ciudadano que su despido se va a ver en 2027 o que su divorcio se va a resolver en 2024

La situación actual de la Justicia, según el decano del ICAV, José Soriano, “es de auténtico colapso, dramática y caótica. Una situación que no se da de tal manera en cualquier otro servicio público”.

Soriano, ha señalado también que es "desolador" tener que convocar una concentración para reivindicar la situación de la Justicia. En ese sentido, ha lamentado que consiguieron "remontar" el "atasco" creado por la paralización en pandemia, pero que con las continuas huelgas desde el 24 de enero (refiriéndose a los paros de los Letrados de la Administración de Justicia) se "está acabando con la tutela judicial efectiva".

Por ello, insiste en la necesidad de un pacto de Estado para que la Justicia se vea como el servicio público que "realmente es, un pilar fundamental del Estado de Derecho: Evidentemente la Sanidad y la Educación tienen todo el sentido que puedan tener, pero la Justicia es donde en un momento determinado el orden social tiene sentido".

Perjudicados directos

En ese sentido, ha señalado que se concentran para reivindicar el derecho de los ciudadanos, pero también replica a los sindicatos que los profesionales de la Justicia "no son un daño colateral" de estas huelgas, sino "un perjudicado directo de esta situación" porque si los asuntos "no se tramitan, no se resuelven y si no se resuelven, no se factura" en unos despachos que en su gran mayoría están compuestos solo por "uno, dos o tres" profesionales.

Así, ha recordado que, según cifras de sindicatos, hay ya casi medio millón de vistas suspendidas y más de 1.300.000 euros retenidos en las cuentas de consignaciones para pagar, lo que está atascando el sistema habitual. "Aquí lo que se pretendía era hacer daño por reivindicación económica y se ha conseguido: cuéntale a un ciudadano que su despido se va a ver en 2027 o que su divorcio se va a resolver en 2024".