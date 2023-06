El 28M trajo un cambio de ciclo político a la Comunitat Valenciana. Las urnas le dieron la victoria al Partido Popular con 40 escaños en las Corts y unas semanas después, el partido liderado en la autonomía por Carlos Mazón cerró un pacto de gobierno con Vox, por el que Llanos Massó, de extrema derecha, antiabortista y ultracatólica, preside ya las Corts.

Hoy es el día del orgullo Lgtbi y los primeros cambios de gobierno se notan. El preludio vino desde Náquera, el único municipio valenciano donde la alcaldía la ostenta Vox. Anunciaron la prohibición de colgar banderas Lgtbi en los edificios municipales. Las Corts, por su parte, colgó durante el fin de semana, antes del cambio de ciclo, la bandera de la diversidad. Desde el lunes, día de la constitución de la nueva legislatura, no está colgada. Con protestas.

Tanto los socialistas valencianos como Compromís han desplegado sus banderas arcoíris en los balcones de sus respectivos despachos de las Corts. "Porque frente a quienes intentan sabotear los derechos de las personas LGTBi, seguiremos defendiendo siempre el derecho a amar a quien quieras", han escrito los socialistas en redes sociales. Compromís ha pedido que se ponga en la fachada principal y Joan Baldoví ha denunciado el "sectarismo del PP y Vox" por "impedir que la bandera luzca hoy en las Corts".

Sí ondea la bandera arcoíris en la Delegación del Gobierno dirigida por la socialista Pilar Bernabé, así como en la Diputación de Valencia, también en manos de los progresistas de momento, hasta que se constituya la nueva corporación.

València, Castelló y Elx cuelgan la bandera

Las grandes ciudades de la Comunitat Valenciana, donde gobierna el PP sin Vox, sí han colgado las enseñas arcoíris. "La bandera Lgtbi nos representa y donde gobernamos está puesta", ha justificado esta mañana el portavoz popular en las Corts, Miguel Barrachina. Así, el Ayuntamiento de València con Maria José Catalá (PP) al frente la ha colgado, como también lo ha hecho el Ayuntamiento de Castelló, con la popular Begoña Carrasco como alcaldesa (no sin reproches de los ultraderechistas en ambos casos). En Elx, donde gobiernan PP y Vox, también ondea el arcoiris. La han colgado representantes de todos los partidos menos de Vox, que se ha ausentado del acto simbólico.

En Alicante, sin embargo, el ayuntamiento no despliega la bandera arcoíris porque, indican fuentes de la alcaldía, lo hacen todos los años el 15 de julio, que es cuando la ciudad celebra esta reivindicación del orgullo. Ahí, si, ese fin de semana, el consistorio colocará una pancarta, que no una bandera, para celebrar la diversidad. "Siempre ha sido así", señalan.

El PP, personificado en su líder y próximo president Carlos Mazón, ha reivindicado esta mañana el día del Orgullo. El presidente del PPCV ha escrito un tuit en el que anuncia: "Trabajemos por una sociedad sin prejuicios y sin discriminación. Amor en igualdad", acompañado de una bandera Lgtbi, lo que le ha valido críticas por pactar con Voxen la Generalitat Valenciana.

Puig, contra "volver a los armarios"

Ximo Puig, president socialista en funciones, ha colgado un mensaje escueto pero claro en redes: "Ni un paso atrás. Hoy y siempre, orgullo". Y ha aseverado que estarán "radicalmente enfrente de aquellos que quieran coartar la libertad". "Volver a encerrar a las personas en el armario no lo podemos consentir", ha sostenido.

Así se ha expresado este miércoles en declaraciones en la sede del Consell de Alicante, al ser preguntado por los periodistas por el Día del Orgullo, que se celebra este 28 de junio. "No podemos permitir que haya ningún paso atrás. Volver a encerrar a las personas en el armario no lo podemos consentir. La sociedad valenciana, estoy convencido, no va a dar ningún paso atrás en esta dirección. Desde luego estaremos enfrente, radicalmente enfrente de aquellos que quieran coartar la libertad y quieran volver a situar en la oscuridad personas que tienen derecho a la luz y a la capacidad de ser libres", ha dicho.