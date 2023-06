Tranquilidad y lealtad. Son las dos peticiones del president de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, al que será su sucesor al frente del Consell, Carlos Mazón, para llevar a cabo el traspaso de poderes. "Estamos llevando el proceso desde la serenidad, la tranquilidad y la colaboración, pero no vemos la misma actitud en quien será el futuro presidente de la Generalitat", ha expresado este miércoles Puig en declaraciones a los medios.

El aún máximo responsable del Gobierno valenciano ha reclamado a Mazón que haya más "lealtad", la misma que, ha dicho, le está ofreciendo él como actual mandatario de la Comunitat Valenciana y ante la que pide "reciprocidad". Como ejemplo, ha dicho que el dirigente del PP haya reclamado celeridad para celebrar la investidura, pero que lo haya hecho "a través de los medios de comunicación y no se haya dirigido a mí directamente para esta cuestión".

En este sentido, Puig ha esquivado acelerar los plazos y se ha ceñido al cumplimiento "escrupuloso" del reglamento de las Corts "sin alterar las reglas". Es decir, nada de acortar los plazos, al menos, no dentro de las posibilidades de los socialistas que, de hecho, apurarán al máximo la constitución del grupo en el parlamento autonómico. Tendrían ocho días desde el pasado lunes y este no se registrará hasta la "semana que viene".

Asimismo el también secretario genral del PSPV ha señalado que ya tiene decididas las personas de Presidencia que estarían "a disposición" de Mazón para llevar adelante "la mejor transición posible" y que falta, sin embargo, "que Mazón nombre a sus interlocutores válidos".

"Amenazas de recortes"

El 'president' en funciones ha indicado que el PP podrá ocntar con la "colaboración" de los socialistas desde la oposición para que las "amenazas de recortes no se produzcan". "Los próximos años serán decisivos para la Comunitat Valenciana", ha indicado Puig que ha situado a los del puño y la rosa como la "alternativa al gobierno PP-Vox".

Entre los asuntos en los que ha señalado un posible retroceso que, ha indicado, "no podemos consentir" están los derechos de las personas LGTBI. "No podemos consenstir que se quiera volver a encerrar a las personas en el armario", ha expresado Puig quien ha llamaod a no dar "ni un paso atrás" en esta dirección. "No queremos que vuelvan a estar en la oscuridad las personas que tienen derecho a estar en la luz", ha sentenciado.