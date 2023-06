Objetivo: "liberar tiempo para la vida". "Aún vivimos para trabajar y por eso hay que apostar decididamente por la jornada laboral de 32 horas". Bajo esta premisa, Compromís Sumar ha presentado su candidatura en Valencia para el Congreso de los Diputados en el puente frente a las torres de Serrano del cap i casal (todo un símbolo, según han dicho, de su intención de hacer política para 'tender puentes'). En la línea de las propuestas que ha ido enunciando la líder del espacio integrado bajo el paraguas de Sumar, Yolanda Díaz, han reivindicado racionalizar las horas de trabajo, de los servicios públicos para ganar "tiempo de calidad de vida".

Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, número uno y dos de la candidatura y dirigentes de la coalición Compromís y Nahuel González, el tercero de la lista por Valencia y perteneciente a Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), se han reunido esta mañana con el resto de candidatos por la circunscripción de Valencia para el 23J para desgranar las principales líneas de su campaña y también los objetivos de mejora para la Comunitat Valenciana que quieren reivindicar en Madrid.

"Queremos representar la dignidad de la gente contra el odio que la derecha y la extrema derecha quiere llevar a las instituciones" ha comenzado Micó, para después definir que la de Compromís Sumar es una candidatura a favor de las mujeres, del colectivo Lgtbi y de la mayoría social.

Por eso, ha adelantado, algunas de las cuestiones que defenderán en el Congreso serán una financiación justa para el territorio valenciano, la lucha por los derechos de la mayoría, la economía "a favor de las personas" y unos servicios públicos de calidad así como la lucha por el cambio climático. Esas serán algunas de las prioridades de los representantes valencianos en el Congreso. El servicio de cercanías a lo largo y ancho del territorio valenciano es, también, "imprescindible" ha precisado Micó. Por su parte, González ha reivindicado las conexiones "dignas" de tren que tienen "un impacto directo en la calidad de vida".

Por su parte, Ibáñez ha destacado la importancia de "liberar espacio para la vida y no vivir para trabajar". En este sentido, ha defendido la importancia de "ampliar permisos crianza o racionalizar los horarios de los servicios públicos y medios de comunicación". El dirigente ha estructurado sus prioridades en cuatro ejes: tener tiempo para poder tener libertad; proteger a la familia con espacio para los cuidados; fomentar el tiempo para poder hacer efectiva la corresponsabilidad en la familia y reducir la brecha de género y disponer de tiempo para vivir más lento y combatir el cambio climático. Nahuel González, por su parte, también ha destacado la necesidad de reducir la jornada laboral.

"Tenemos derecho a estar en la mesa de las Corts"

Abogan por cumplir los plazos para la investidura de Mazón Compromís es partidario de cumplir los plazos ordinarios que marca el reglamento de Les Corts Valencianes para celebrar la investidura del líder del PPCV, Carlos Mazón, como president de la Generalitat. Así lo han asegurado fuentes del partido tras la presentación de las candidaturas de Compromís-Sumar para las elecciones del 23 de julio por la circunscripción de Valencia, después de que Mazón pidiera este martes acelerar su investidura. Desde la coalición, apuestan por respetar al máximo los plazos ordinarios marcados por el reglamento de la cámara, lo que llevaría a celebrar la investidura la tercera semana de julio, en plena campaña electoral. El reglamento marca que después de la sesión de constitución de las Corts, celebrada el lunes 26 de junio, hay doce días para que los grupos presenten candidatos, tras lo que se hará el debate entre los tres y siete días siguientes.

"Somos la tercera fuerza política en las Corts y tenemos derecho dentro de la pluralidad de las Corts a tener representación en la mesa. Por eso presentamos la candidatura a la secretaría que ahora ocupa Maria Josep Amigó", ha dicho. Respecto a las críticas vertidas sobre la coalición por "pactar" con el PP, Amigó ha precisado que "no hay traición porque no ha habido ningún pacto". "Los diputados del PP entendieron que era mejor que la mesa fuera diversa, si el PSPV no lo ha entendido, es su problema", ha concluido.