La Asamblea General de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore ) ha elegido este miércoles a Juan Valero de Palma como nuevo presidente para los próximos cuatro años. De esta manera, toma el relevo de Andrés del Campo, quien tras 27 años al frente de la Federación, fue nombrado presidente de honor y recibió un emotivo homenaje por su destacada trayectoria, su talante dialogante y su liderazgo entre los agricultores de regadío.

Valero de Palma, abogado, especializado en Derecho de Aguas, y secretario general de la Federación hasta ahora,, avanzó en este encuentro las líneas generales de su futuro mandato, de línea continuista, pero que afronta con un programa cargado de retos y compromisos firmes en un contexto crítico marcado por la sequía y la falta de inversión en obras de regulación. En su discurso de toma de posesión, el nuevo presidente analizó los efectos de la “dramática” falta de agua en el campo, recordando que muchas zonas sufren verdaderas dificultades para regar y abogando por que los nuevos Planes Especiales de Sequía -en fase de consulta pública- activen automáticamente la declaración de emergencia de las obras hidráulicas ya aprobadas cuando se llegue a una situación de sequía severa como la actual.

En este sentido, el responsable máximo de Fenacore -que representa a más de 700.000 regantes y más de dos millones de hectáreas de todo el país- asegura que sin embalses sería imposible garantizar el abastecimiento de la población, ya que más del 80 % del agua de regadío y para las poblaciones procede de estas infraestructuras.

El regadío produce hasta seis veces más que el secano

Entre los retos del sector, Valero de Palma se refirió a la necesidad de completar el proceso de modernización y de acometer en los regadíos ya transformados una digitalización completa para que las nuevas tecnologías se incorporen de manera plena al campo español, lo que a su juicio también ayudaría al rejuvenecimiento del campo español, haciéndolo atractivo para jóvenes pero también para mujeres e inmigrantes.

Valero de Palma incide en la necesidad de concienciar a la opinión pública sobre los muchos beneficios que aporta la agricultura de regadío

Valero de Palma remarcó asimismo la necesidad de concienciar a la opinión pública sobre los muchos beneficios que aporta la agricultura de regadío a la sociedad para afrontar el grave problema del reto demográfico, articular el paisaje o frenar la desertización e incendios forestales. También sus bondades para mitigar efectos inflacionistas de segunda ronda en la cesta de la compra gracias a su elevada productividad. El regadío produce hasta seis veces más que el secano y una hectárea de regadío intensivo puede rendir el equivalente a 40 hectáreas de secano.

Al frente de Fenacore, Juan Valero de Palma continuará la labor emprendida por su predecesor para evitar guerras políticas por el agua y devolverle el protagonismo perdido en la agenda del Gobierno; alcanzar un Pacto de Estado por el Agua para luchar contra las sequías e inundaciones; rebajar los costes de producción; enmendar la planificación hidrológica para garantizar el agua para riego; estrechar las relaciones y el diálogo con otras asociaciones agrarias para defender los intereses del sector…

Sobre Valero de Palma

El hasta ahora secretario general, Juan Valero de Palma, es secretario general y miembro fundador de la Comunidad EuroMediterránea de Regantes. Además, es tesorero de “Irrigants de Europe”, entidad que representa al regadío ante la UE. Asimismo, ocupa la secretaría general de la Acequia Real del Júcar y de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar. Entre otras responsabilidades, ha sido miembro del Consejo de Administración de la SEIASA Meseta Sur y vicepresidente del Foro del Agua.

Calidad de agua de los rios

En paralelo, ha desempeñado una importante labor como miembro del Comité Asesor Externo del Proyecto “Evaluación y predicción de los efectos del cambio global en la cantidad y la calidad del agua en los ríos ibéricos (SCARCE)” y del Comité Asesor del Proyecto Europeo “Water market scenarios for Southern Europe: new Solutions for doping with increased water scarcity and drought risk”, coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Córdoba.

Juan Valero de Palma es una de las voces más reconocidas en el ámbito del regadío español, ha participado en más de una veintena de publicaciones especializadas e interviene con asiduidad en Foros, Congresos y Jornadas Técnicas relacionadas con la agricultura y el regadío.