Con el verano recién estrenado, la Comunitat Valenciana y buena parte de España están afrontando su primera ola de calor. Conforme sube el termómetro, se suceden las recomendaciones de las autoridades sobre todo con respecto a niños o mayores porque este calor sostenido puede tener consecuencias fatales para los más débiles. Y así fue el año pasado. En el verano más tórrido de hace 30 años, las altas temperaturas dejaron dos muertes por golpe de calor y otros ocho casos "oficiales", 206 visitas a urgencias por esta causa pero además se estima que hubo otras 337 muertes más que pueden atribuirse a ese verano inusual.

Así lo recoge el informe final del programa de atención a los problemas de salud derivados de las temperaturas extremas de 2022 que conjuga información sobre las diversas olas de calor que se dieron el año pasado y las muertes que se registraron, las achacables directamente a estar expuesto bajo el sol pero también todas las demás, que son la mayoría.

Solo dos muertes por golpe de calor

El verano pasado, aunque hubo al menos 53 días con alerta naranja o roja por calor en toda la Comunitat Valenciana solo se dieron por confirmados diez casos de golpe de calor, episodios que se suelen presentar con temperatura corporal por encima de los 40 grados y alteración del sistema nervioso central (es típico el coma) y que dejaron dos muertes. En toda España, el INE registró el verano pasado 122 muertes por golpe de calor y otras 233 por deshidratación.

Se trata de una señora de 94 años atendida en su casa y el de otra mujer de 66 años a mediados de agosto. En el resto de casos, la gran mayoría a finales de julio cuando se sucedieron doce días seguidos de altas temperaturas, se conjugan los dos perfiles de estos episodios: la forma "clásica" que afecta a ancianos o personas con enfermedades debilitantes y el que afecta a personas jóvenes y sanas que hace ejercicio o esfuerzo físico con altas temperaturas. Uno de estos casos, incluso, se registró en un joven de 19 años que ingresó en estado grave después de hacer deporte el 30 de julio.

Estos fueron los golpes de calor "confirmados" pero los hospitales valencianos registraron al menos otras 206 consultas en urgencias que se catalogaron como "golpe de calor" entre el 15 de junio y el 30 de septiembre pero que finalmente no fueron considerados como tal. Aquí también abunda el perfil de personas jóvenes: 90 de estos 206 casos registrados era en personas de 16 a 44 años.

Son la punta del iceberg

Cuando se habla de fallecidos por culpa del termómetro, en el imaginario colectivo siempre están estos episodios (en Sevilla ya ha muerto una persona por estar trabajando en las peores horas de calor) pero realmente el peaje importante que se cobra el calor no está en estos casos. "Las muertes por golpe de calor son mínimas en comparación con los fallecimientos en los que el calor ha jugado su papel agravando una patología previa", apunta Óscar Zurriaga, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) e investigador en Fisabio.

Es en estas muertes en las que realmente se ve el impacto de las altas temperaturas. "Son esos pacientes con una insuficiencia cardíaca, diabetes, un cáncer...en las que el calor sostenido agrava el problema. En su certificado de defunción no se apunta al calor pero está en la base", añade el experto. Para tener una estimación de cuántas personas fallecen por culpa del aumento de temperaturas hay que ayudarse de herramientas como el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III que estima el exceso de muertes en episodios de altas o bajas temperaturas.

En agosto, hasta 15 días seguidos de alertas

El año pasado y del 1 de junio al 30 de septiembre, este sistema apuntó a que hubo 337 defunciones "de más" que se podían atribuir a las olas de calor la gran mayoría entre personas de más de 85 años. Agosto fue el peor mes con 188 defunciones estimadas de más pero también fue el mes en el que hubo más días de calor sostenido (15 días seguidos con altas temperaturas) y se lanzaron 20 alertas sanitarias.

"Lo que realmente afecta es el calor sostenido. El problema no es un día solo de mucho calor sino el que se mantenga durante casi tres semanas como pasó el año pasado", apunta Zurriaga. Además, las consecuencias se agravan si este calor sostenido se da también por las noches. El pasado mes de agosto, todas las alertas por calor que se lanzaron iban acompañadas de aviso por noches tropicales (la temperatura mínima no baja de 20 ºC); ecuatoriales (se llega o sobrepasa los 25 º C de mínima) o tórridas, cuando se llega o se supera los 28 º C de mínima.