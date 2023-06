Si tiene que visitar a su médico de Familia, tenga en cuenta que a partir del próximo lunes la consulta puede que se le vaya a demorar más de la cuenta. Arranca el periodo de vacaciones y, con él, una de las medidas "de ahorro" que en su día puso en marcha la Conselleria de Sanidad y que se ha institucionalizado todos los veranos: cerrar los centros de salud por las tardes para acumular los pocos recursos de personal que haya disponibles en la mañana.

Este año no solo se ha repetido fórmula sino que se ha ampliado. Si en veranos pasados se permitía a los centros de salud con más problemas para encajar las plantillas cerrar del 1 de julio al 15 de septiembre, en esta ocasión la administración ha optado por autorizar la medida los tres meses completos de verano, del 1 de julio al 29 de septiembre. La consecuencia es que hasta octubre no volverá la normalidad al primer escalón de la sanidad valenciana, lo que agravará la demora que ya hay en muchos centros de salud para tener una consulta o los problemas en las puertas de Urgencias que se están repitiendo en estos últimos meses como los denunciados ayer en el Hospital Clínico de Valencia con medio centenar de pacientes esperando a tener cama hasta dos días, entre ellos un paciente oncológico.

Más presión para los hospitales

Así lo consideran, al menos desde las secciones de Salud de CC OO y UGT desde las que han advertido del peaje que, otro verano más, conllevará este cierre de tardes. "Es muy probable que se produzcan los mismos problemas asistenciales y de incremento de la presión sobre los servicios de urgencias hospitalarios que en años anteriores", ha advertido la secretaria general de la Federación de Sanidad de CC OO, Rosa Atiénzar. Desde UGT, su secretaria del sector de Salud, Eva Plana criticaba esta medida de la administración porque "supone una merma en la prestación del servicio" y "va a generar más retrasos en la atención de urgencias".

Porque cuando alguien necesita ver a su médico y no consigue hacerlo a tiempo, es más posible que acabe pasando por las urgencias de un hospital si el problema se agrava o no se resuelve. Y es algo que en los hospitales han notado: el año pasado se notó un incremento de las visitas a los hospitales, no solo con respecto a 2021 todavía en pandemia sino con respecto a 2019. Los expertos entienden que parte de este aumento hay que buscarlo, precisamente, en esa tensión que hay en los centros de salud y el no poder tener cita en tiempo y forma.

Pocos sustitutos para cubrir las vacaciones

El cierre de tardes se toma porque a partir de este lunes, el personal sanitario empieza sus vacaciones de forma generalizada y pese a que Sanidad ha previsto un plan de verano con 7.585 contratos extras, aunque se logre hacer todas estas contrataciones (y en especialidades como Medicina de Familia no está fácil) estos sustitutos no llegan a cubrir a todo el mundo que se pone de vacaciones sino solo a un 30 % del personal, según han denunciado desde los sindicatos. "Habrá problemas porque por lo que hemos visto por los medios de comunicación (no disponemos todavía del plan de vacaciones), la previsión es reproducir el plan de años anteriores, con una sustitución insuficiente del personal que ronda de media la sustitución del 30% del personal por mes", explicaba Rosa Atiénzar de CC OO.

"Seguimos defendiendo que la sustitución en el período estival tiene que ser del 100% en todos los puestos y durante todos los meses de verano, manteniendo el horario de atención en atención primaria y reforzando, además, los centros con mayor afluencia turística", añadía Atiénzar. Desde UGT también centran ahí el principal problema: "el plan de vacaciones es insuficiente para cubrir las ausencias del personal sanitario".