He tenido la magnífica oportunidad de tutorizar a Gudasko Gelbentzu Prieto en el TFM del Máster Universitario de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante titulado “Análisis de los episodios de calor en la provincia de Guipúzcoa”. En esta investigación se han analizado los episodios cálidos que se han producido en la provincia de Gipuzkoa a través de un análisis de la temperatura máxima diaria registradas en las series de varias estaciones meteorológicas de AEMET. Para realizar el estudio se ha utilizado el criterio que utiliza AEMET, pero con un matiz. AEMET considera los episodios cálidos si supera la “temperatura umbral” que se haya calculado para el periodo 1971-2000. En esta investigación se ha ido más allá y se ha calculado la “temperatura umbral” para el periodo 1971-2000 y para toda la serie desde el inicio hasta el último registro con el criterio del 95% del percentil, es decir, el 5% de las temperaturas máximas diarias de las series con al menos tres días consecutivos para identificar los episodios cálidos. El cálculo para la identificación del fenómeno es tan importante como conocer las series en profundidad y realizar un estudio de la homogeneidad. Con las pruebas empleadas se ha comprobado si hay rupturas en las series y ello permite calcular con total objetividad los episodios cálidos que se han producido en Gipuzkoa. En definitiva, en el trabajo de Gudasko es tan importante descubrir si hay o no un aumento de los episodios de calor y en qué épocas del año, curiosamente hay tendencia a más episodios en épocas no estivales, como el hecho de divulgar a la población que para hablar de calor anormal hay que huir de la comparación con la media e ir a conceptos como el de estar entre el 5% de los episodios más cálidos de la serie. También es importante ver que apenas un observatorio de los analizados, el de Igueldo, tiene una serie larga y sin rupturas que permita un análisis completamente fiable. Todo esto nos debería alejar de los titulares sensacionalistas de “registros históricos nunca vividos” que abundan en la prensa, pero algunos siguen pensando que no debemos dejar que un buen titular, ahora un click, quede empañado por un estudio científico.