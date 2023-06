El 28M trajo un cambio de ciclo político a la Comunitat Valenciana. Las urnas le dieron la victoria al Partido Popular con 40 escaños en las Corts y unas semanas después, el partido liderado en la autonomía por Carlos Mazón cerró un pacto de gobierno con Vox, por el que Llanos Massó, de extrema derecha, antiabortista y ultracatólica, preside ya las Corts.

Ayer fue el día del orgullo Lgtbi y los cambios políticos se empezaron a notar. El preludio vino desde Náquera, el único municipio valenciano donde la alcaldía la ostenta Vox. Anunciaron la prohibición de colgar banderas Lgtbi en los edificios municipales.

Las Corts, por su parte, colgó durante el fin de semana, antes de la votación que dio la presidencia a Massó, la bandera de la diversidad. Pero desde el lunes, día de la constitución de la nueva legislatura, no está. Con protestas de la oposición. El partido radical ha alegado que la Mesa no se ha reunido aún (los grupos no se han constituido todos) para justificar no tomar ninguna decisión.

En Elx, donde Vox gobierna con el PP, sí que se ha colocado bandera, pero en un lugar secundario, no en la fachada principal.

A la oposición de izquierda le queda la protesta. Tanto los socialistas valencianos como Compromís sí desplegaron ayer sus banderas arcoíris en los balcones de sus respectivos despachos de Corts. «Porque frente a quienes intentan sabotear los derechos de las personas lgtbi, seguiremos defendiendo siempre el derecho a amar a quien quieras», escribieron los socialistas en redes.

Compromís pidió, por su parte, que se ponga en la fachada principal y Joan Baldoví denunció el «sectarismo del PP y Vox» por «impedir que la bandera luzca hoy (por ayer) en las Corts».

Sí ondeó la bandera arcoíris en el Palau de la Generalitat, aún presidida por el socialista Ximo Puig, en la Delegación del Gobierno dirigida por la socialista Pilar Bernabé, y también en la Diputación de Valencia (PSPV) y en la de Alicante, presidida por Carlos Mazón (PP).

En Elx en un lugar secundario

Las grandes ciudades de la Comunitat Valenciana, donde gobierna el PP sin Vox, sí que colgaron las enseñas arcoíris. «La bandera Lgtbi nos representa y donde gobernamos está puesta», justificó el portavoz popular en las Corts, Miguel Barrachina, al ser preguntado por la jornada.

Así, el Ayuntamiento de València, encabezado por la popular Maria José Catalá, la colgó, como también lo hizo Luis Barcala en el Ayuntamiento de Alicante y Begoña Carrasco en Castelló (no sin reproches de los ultraderechistas en todos los casos).

En Elx, donde gobiernan PP y Vox, también ondeó la enseña arcoíris, pero, eso sí, en un balcón secundario. La colocaron representantes de todos los partidos menos de Vox, ausentes en este día simbólico.