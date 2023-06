La cita previa en la Seguridad Social llegó durante la pandemia y llegó para quedarse. Y es que hasta la llegada de la Covid-19 la cita previa era una opción más en la atención de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Sin embargo se eliminaron las medidas de restricción y la cita previa pasó a ser la única opción para una atención presencial que tardó tres años en llegar.

Ahora bien ¿las oficinas del INSS atienden a los ciudadanos que van sin cita previa? El Ministerio asegura que sí tienen la obligación de hacerlo pero Levante-EMV ha comprobado cómo en algunas oficinas del INSS como la de Torrent se prohíbe la entrada a quien no la tiene y en otras, como la de Paterna o Llíria, sí existe la atención en ventanilla.

"Las personas mayores o con especiales dificultades para solicitar cita pueden acudir a una oficina sin cita; cualquier ciudadano puede hacerlo si tiene una urgencia, en todas las oficinas de España", explican fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Y añaden: "El sistema de cita previa pretende evitar esperas innecesarias y colas, precisamente. Nos ayuda a organizar los flujos de personas en las oficinas, como cuando vamos al médico, por ejemplo, o en otras administraciones. Pero ahora mismo no es imprescindible tener una para ser atendido". De hecho, las mismas fuentes aseguran que en el primer cuatrimestre han atendido a casi 400.000 personas sin cita en el INSS.

Más personal en los último meses

Desde el ministerio también quisieron recalcar una mejora del servicio en la atención al ciudadano (con y sin cita previa) "gracias a la fuerte incorporación de personal en los últimos meses" ya que en la Oferta de Empleo Público de 2022 se aprobaron más de 1.600 plazas para la Seguridad Social.

"Además, se hizo una mención especial a la situación de la Seguridad Social y se estableció por primera vez un plan a tres años para seguir reforzando esta plantilla. A finales de año se aprobó, además, la incorporación de 1.600 interinos y recientemente, la de 2.500, dirigidos especialmente a la mejora de la atención, de forma que hay disponibilidad generalizada a la hora de pedir cita previa", concluyen.

Del maltrato al agradecimiento

El ministerio reconoce la obligación de las oficinas del INSS de atender de forma presencial sin cita previa pero la realidad es que aún existen oficinas que niegan la atención en ventanilla y es el guarda de seguridad quien impide la entrada libre al recinto e indica la obligación de acceder con cita previa. La sede de Torrent es una de ellas y originó la denuncia de un ciudadano que calificaba de "maltrato" la obligacion de contar con cita previa, habida cuenta la brecha digital existente en personas mayores y vulnerables.

Pero no todas las oficinas actúan de la misma manera. En Paterna, el guarda de seguridad se limita a preguntarle al ciudadano si dispone o no de cita previa y qué trámite debe realizar para indicarle a que mesa o planta debe dirigirse.

Jordi Sanchis es un funcionario de la Generalitat Valenciana que cuenta los días para su jubilación. El hombre lleva casi 23 años dando clases un día a la semana (durante seis meses al año) en la Escuela Internacional de Protocolo y necesitaba actualizar las bases de cotización de este segundo empleo que ha compaginado durante más de dos décadas. Acudió sin cita previa a la sede del INSS de Paterna y le atendieron sin problemas. Cuando ha necesitado una cita previa para el INSS o para la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) también la ha conseguido sin demasiada dificultad. Eso sí, el hombre cuenta con certificado digital (una herramienta que facilita el proceso), y ciertos conocimientos. "No soy un analfabeto digital aunque tampoco me considero un experto", asegura.

"He querido dar mi testimonio porque en mi caso concreto he recibido una buena atención por parte de la Seguridad Social. Cuando tuve que hacer una de las gestiones en el portal de la TGSS me caducó al sesión porque era un poco compleja. Me acerqué a la oficina y me lo han resuelto siempre todo de forma correcta y rápida. En una de las ocasiones, cuando llegué a casa, ya tenía la respuesta en el correo electrónico. Siempre salen experiencias negativas en la atención con la Seguridad Social y yo quería aportar mi testimonio porque también es importante que se reconozca el trabajo bien hecho", explica el hombre.