El cuerpo humano no descansa correctamente por la noche con temperaturas superiores a 16º C. Y lo hace con dificultad a partir de los 20º C. Si además existe alguna afección respiratoria o cardiaca previa, las noches tropicales se convierten en un riesgo que puede desembocar, en casos graves, en la muerte. Además, no todas las viviendas de nuestro país están equipadas con aparatos de refrigeración o con simples ventiladores. Tradicionalmente se abría la ventana o se echaba el colchón al suelo para conciliar el sueño en las noches calurosas. Pero hasta los años ochenta esas noches apenas eran 15-20 en todo el verano. Ahora no bajamos de 80 noches tropicales en los meses de verano. El año pasado algunas ciudades del litoral mediterráneo superaron las 100 noches por encima de 20º C. En las jornadas de calor, lo que mata realmente son las altas temperaturas nocturnas. Y el efecto acumulativo de esas elevadas temperaturas nocturnas. Un día sí y otro también… Esto nos obliga a plantear acciones de adaptación, necesarias por motivos de salud. Una mejor aclimatación de las viviendas. En ocasiones no es necesario instalar aire acondicionado. Con una buena orientación de los edificios que permita la refrigeración natural a partir del sistema de brisas, y unos ventiladores que ayuden momentáneamente a mover el aire en días de calma es suficiente. Y necesitamos ciudades con más árboles en las calles, con sistemas de entoldado en las calles, y con fuentes públicas distribuidas de forma regular en la trama urbana. Necesitamos hidratarnos constantemente en jornadas de calor. El año pasado más de 4.000 personas perdieron la vida en España a causa del calor. Esperaremos en septiembre la cifra de este año, que seguro volverá a ser elevada.