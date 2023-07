El partido de Jorge Rodríguez, Ens Uneix, tiene la llave que decantará el gobierno de la Diputación de Valencia, y aunque negocia tanto con el PP como con el PSPV; conforme van pasando los días va cerrando puertas a los populares y abriendo camino a un posible gobierno provincial progresista con PSPV y Compromís liderado por el socialista Carlos Fernández Bielsa. Los pactos de los populares con Vox en la Generalitat y en distintos municipios incomodan a la formación de Rodríguez que aunque transversal, tiene una base de votantes e ideológica progresista y eso lo han dejado claro desde el principio. No quieren estar con Vox.

El PP dice que no «tienen por qué estar en el gobierno» pero emplaza a afrontar la situación «que han querido los valencianos» en las urnas. Esta coyuntura complica que el presidente provincial del PP, Vicent Mompó, sea investido presidente de la Diputación de Valencia, pues, en el gobierno o no, los populares necesitarían los votos de los ultras para gobernar, aunque fuera en minoría. A no ser que Compromís cediera apoyos en favor de investir a Mompó, algo que los valencianistas no harán. «Trabajaremos para que haya un gobierno de progreso en la Diputación de Valencia», señalaban ayer a este diario.

Así las cosas, parece prácticamente imposible que las fricciones en cuanto a este tema tengan solución y el pacto de Ens Uneix con el PSPV y Compromís se vislumbra cada vez más cercano, pese a que los de Rodríguez todavía no lo confirman ni lo desmienten. Mientras tanto, piden al PSPV provincial de Bielsa, candidato para presidir la diputación, reparación pública de la imagen de su líder, Jorge Rodríguez. El actual alcalde de Ontinyent fue presidente del ente provincial por el PSPV hasta que fue apartado por su imputación en el caso Alquería, del que fue absuelto el pasado 30 de mayo.

Este lunes, por contra, la fiscalía pidió la repetición del juicio, algo sobre lo que Bielsa ha mostrado su disconformidad públicamente. «La sentencia absolutoria es clara y contundente», apuntó el mandatario, dando apoyo explícito al alcalde de Ontinyent. Además de la aritmética y las afinidades o distancias ideológicas, Ens Uneix ya se ha reunido en dos ocasiones con los populares y los socialistas. En un primer encuentro acercó posturas con ambos y a la segunda cita celebrada este lunes acudieron con un documento de peticiones. Tienen la llave y lo saben.

Quince millones

Así, los de la Vall d’Albaida enumeraron un total de 17 proyectos de inversiones para la comarca que se resumen en, más o menos, 15 millones de euros como condición. Un voto clave a cambio de mejoras en infraestructuras para los pueblos de la zona. Mañana jueves los de Rodríguez volverán a acercar posturas en una nueva reunión que se celebrará, como las otras dos, en la sede del partido en Ontinyent.

Con todo, aunque el tiempo va decantando cada vez más la balanza a un posible acuerdo progresista para la Diputación de Valencia, todavía no hay nada cerrado, tal como aseguran todas las partes. Con 15 escaños para el bloque de derecha (PP 13 y Vox 2) y quince para el de la izquierda (12 PSPV y 3 Compromís), la diputada del partido comarcalista es la bisagra que desempatará una institución que puede ser clave.

Si finalmente mantiene un gobierno del PSPV con Compromís y Ens Uneix, esta sería la única institución valenciana en manos de la izquierda, por lo que adquiriría un peso más político que en esta legislatura en la que la Generalitat Valenciana y las diputaciones de Alicante y Castelló estarán en manos de la derecha.

Compromís, por su parte, pidió ayer al PSPV que le envíe un documento con concreciones de competencias que sirva para «avanzar en la negociación», como acordaron en su primera reunión de la semana pasada. Según recuerda Compromís, en la primera reunión que mantuvieron sus representantes con el PSPV se acordó que los socialistas elaborarían un borrador en base a las propuestas trasladadas por la coalición valencianista. Una vez reciba ese borrador por parte del PSPV, Compromís garantiza que propondrá a los socialistas un segundo encuentro para trabajar a partir de ese documento.

La sesión de investidura en el ente provincial será previsiblemente el 14 de julio y podría coincidir con la investidura de Mazón. Hasta entonces, las conversaciones siguen en curso.