Compromís ha presentado ese jueves la primera proposición de ley de la legislatura en las Corts, en la que la formación plantea al parlamento valenciano que eleve al Congreso, que es quien tiene las competencias en la materia, la reforma del sistema de financiación, el gran caballo de batalla de la agenda valenciana.

Se trata de la misma iniciativa que ya presentó la coalición a finales del pasado mandato y que decayó tras ser admitida a trámite en las Corts. Según ha explicado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, es una propuesta "muy simple" basada en tres pilares: el cambio de los parámetros de reparto y la simplificación de los fondos de nivelación, una quita de la deuda autonómica y un aumento de los recursos globales.

Con este movimiento, Compromís se adelanta al inicio de campaña del 23J, esta medianoche, y marca perfil valencianista ante unos comicios en los que concurre junto a Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, y ante los que la coalición quiere exhibir cierta independencia.

De hecho, Baldoví se ha referido directamente a PP y PSOE, a quienes ha acusado no solo de "no haber sido capaces" de consensuar una reforma del sistema de financiación, que lleva nueve años caducado, sino de no haber tenido "voluntad" política para abordarlo.

Además, ha desafiado a las direcciones autonómicas de ambos partidos a que "ahora que es tiempo de campaña y que algunos lo llevan en el programa", esa reclamación "no sea solo una promesa sino que la manifiesten en las Corts".

Población de derecho

Compromís vuelve a insistir así en una propuesta que ya fue presentada en el Congreso primero y en el parlamento valenciano después. En ella reclama sustituir la población ajustada, un criterio para medir el nivel de recursos que se asigna a cada territorio y que barema otras variables como la dispersión o el envejecimiento y que Baldoví ha considerado "oscuro", por la de derecho, que computa en función del padrón y que Compromís entiende que elevaría las transferencias hacia la Generalitat.

Asimismo, plantea simplificar los distintos fondos de compensación en uno solo y que la Airef calcule la parte de deuda ilegítima para "darle una solución". Los expertos calculan que cerca del 80 % de los más de 50.000 millones de deuda valenciana se deben a la infrafinanciación.

La tercera pata de la propuesta es que el Estado aporte más al sistema. "Nadie puede perder" en la reforma, ha reivindicado Baldoví.