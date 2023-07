De pie, igual que doce años atrás desde la bancada de la oposición, Toni Gaspar ha dado este jueves su último discurso como presidente de la Diputación de Valencia. Si en aquella ocasión su intervención como aspirante no sirvió para cosechar más de 10 votos frente a los 19 que logró Alfonso Rus, en esta no había nada que votar más allá de flecos administrativos pendientes de la legislatura, y el protagonismo se lo ha llevado el acto de despedida tras cinco años como máximo responsable de la corporación provincial, de ahí la emoción.

"Me voy tan sensible como siempre, con las mismas incomodidades, inquietudes, dudas y alguna convicción más", ha expresado Gaspar antes de tener que parar arrebatado por esa "sensibilidad" que le ha quebrado la voz al agradecer a su equipo más próximo el trabajo en estos años. "Me voy cuando el pesimismo está de moda, con una ola que es reaccionaria, nostálgica y exclusiva, de aquellos que dicen que lo que no es nuestra España es la antiespaña", ha criticado el dirigente socialista que ahora pasará a ocupar un escaño en la oposición de las Corts.

A quién le entregará la vara de mando de la corporación es un misterio que debería revelarse este mismo jueves cuando Ens Uneix, el partido comarcalista de Jorge Rodríguez, quien fue su sucesor al frente de la institución, anuncie a quién apoyará en el pleno de la próxima semana. Carlos Fernández Bielsa, hasta ahora vicepresidente y alcalde de Mislata, aparece como el favorito después de que Rodríguez haya marcado como línea roja cualquier pacto con Vox, partido necesario si el PP quiere investir a Vicente Mompó.

Por si todavía no lo tuvieran decantado, Gaspar ha dedicado unas palabras de cariño hacia los dos representantes (Natàlia Enguix sustituyó a Joan Sanchis a mitad de legislatura) que esta formación comarcalista ha tenido en la diputación. "Gracias a Ens Uneix, a Natàlia y a Joan por vuestra responsaibilidad siempre pese haber tenido una legislatura dura e injusta", ha señalado respecto al proceso judicial que ha vivido su líder, Jorge Rodríguez, por el caso Alquería.

Los guiños han ido más allá. "Creéis en la forma en la que se ha gestionado la diputación porque no es diferente a la que se inició en 2015", precisamente, con el alcalde de Ontinyent al frente, y, por eso, ha indicado, "habéis permitido que pudiéramos seguir ese camino sin rencores ni revanchismos, aportando y colaborando". Unas palabras que, por cierto, han caído sobre la butaca vacía del partido que no ha acudido a este último pleno. "Les llegarán seguro", ha dicho Gaspar.

"No hay libertad sin feminismo"

Asimismo, Gaspar ha aprovechado para reivindicar el papel de la corporación provincial. "No tener el sempiterno debate en plena campaña electoral en torno a la utildiad de esta institución creo que es la mejor muestra de que no se cuestionen las instituciones sino el papel que ejerzan enla sociedad en la que viven y las personas que las representan". Esta administración puede ser, además, la principal que gobierne la izquierda en la Comunitat Valenciana.

Por último, el que a partir de la próxima semana será expresidente de la diputación ha destacado que deja "un poco mejor de lo que recibimos" la institución y señala que lo han hecho "motivados por los principios políticos" de la justicia social, honrando la historia y "apelando a la verdadera libertad". Así, ha señalado que no hay "libertad sin igualdad", sin feminismo, sin dignidad y sin integración.

"Y no, esto no es un mitin político", ha dicho mirando al representante de Vox, "estos son principios institucionales que se deberían promover, proteger y legislar desde cualquier institución democrática del mundo", ha sentenciado con un aplauso casi unánime y la entrega de un recuerdo institucional para los diputados presentes en forma de figura que reciben todas las autoridades que visitan la corporación. Gaspar ya es historia de la corporación el mismo día en que se decidirá quién es su nuevo presente.