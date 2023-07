Las enfermeras valencianas sufrieron el año pasado 21 agresiones por parte de pacientes o familiares en la Comunitat Valenciana, 16 en la provincia de Valencia, 3 en Alicante y 2 en Castelló. Al menos, es la cifra de los ataques denunciados y registrados en el Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería que hoy ha ofrecido su informe a nivel nacional en el que se apunta que en toda España el año pasado se denunciaron un total de 2.580 agresiones a estas profesionales en España, lo que supone un incremento de más de 58,38%, con respecto a 2021, cuando se registraron 1.629 incidentes.

Según estos datos, los 21 ataques registrados en la C. Valenciana son un 31 % más que los registrados el año anterior, en 2021, cuando se dieron 16 acciones violentas sobre estas profesionales. "Si se compara con el año anterior sigue la tendencia creciente porque en 2020 fueron 15 las profesionales agredidas", ha apuntado la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia (COEVN), Laura Almudéver que ha manifiestado su preocupación. "No todas las agresiones se denuncian. Por eso, insisto en que se tienen que denunciar no sólo las agresiones físicas, sino también las verbales: insultos, vejaciones"

El doble de denuncias desde 2015

Si se echa la vista un poco más atrás, se ve esta tendencia al alza. Según han puesto de manifiesto desde el colegio oficial, las denuncias se han doblado en cuestión de ocho años. "Los datos son alarmantes porque este tipo de ataques a profesionales de Enfermería han aumentado un 100% en los últimos ocho años. En 2015 se contabilizaron 10 denuncias, según las estadísticas del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), que engloba a los tres colegios provinciales de Enfermería de Valencia, Alicante y Castellón, que ha registrado una tendencia al alza de hechos violentos hacia su colectivo", han apuntado hoy.

De esta forma, Almudéver ha animado a todos los profesionales a denunciar estos casos porque la situación es "preocupante". Laura Almudéver insiste desde el Colegio de Enfermería de Valencia que la Administración sanitaria debe crear "más recursos para los profesionales sanitarios, sobre todo en los centros de Atención Primaria y en las consultas hospitalarias”.

Más concienciación para denunciar

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que ha registrado un mayor número de estos sucesos, con 728, seguida de Castilla y León (317), País Vasco (315), Baleares (268) y Galicia (188). Por el contrario, las regiones que menos agresiones han notificado son Ceuta (0), Extremadura (1), Melilla (3), Cantabria (8), Canarias (11) y Cataluña (18).

Tal y como ha señalado Guadalupe Fontán, coordinadora del Instituto de Investigación del CGE, “los datos del observatorio provienen de lo que nos notifican los colegios provinciales de Enfermería, así como de algunas instituciones que a nivel autonómico también nos los hacen llegar". Sin embargo, como ha añadido Diego Ayuso, secretario general del CGE y director del Observatorio de Agresiones, “estos datos no reflejan el total de las agresiones reales. Sabemos que hay una infra notificación de incidentes violentos en nuestros centros sanitarios, especialmente cuando se refieren a insultos y amenazas, porque no se denuncian. De ahí, que desde el Consejo General de Enfermería siempre insistamos en la necesidad de denunciar estos hechos, pues una agresión, ya sea física o verbal, que no se denuncia, es un hecho que no se conoce y, por tanto, no existe”.

El director del Observatorio y secretario general del CGE, Diego Ayuso, expone: “Creemos que este aumento no se ha debido realmente a que las agresiones se hayan incremento de forma tan alarmante, sino a que hay una mayor concienciación de los profesionales a la hora de denunciar y una mayor sensibilidad a la hora de registrar los datos por parte de las comunidades autónomas”.