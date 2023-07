Si no hay crisis sanitaria por el coronavirus "ya no tiene sentido" mantener el veto al tabaco en las terrazas que se adoptó, precisamente, para evitar más contagios. Esta es la lógica que plantearán desde la Confederación de Empresarios de Hostelería de la Comunitat Valenciana (Conhostur) que agrupa a 32.000 bares y restaurantes de las tres provincias al próximo gobierno autonómico de Carlos Mazón después de quedar patente que serán ellos los que tendrán que legislar para que oficialmente se permita volver a fumar en estos espacios, pese a que ya ha acabado la crisis sanitaria.

Así lo adelantó ayer el presidente de la confederación empresarial, Manuel Espinar, que espera poder plantear pronto sus demandas al nuevo gobierno que entre en el Palau de la Generalitat, probablemente a finales de la semana que viene. "Vamos a ver por dónde quieren ir pero la idea es hablar y ver si podemos encontrar una solución", aseguraba ayer Espinar. Por ahora, Mazón ya ha dicho que no tomará una decisión sin escuchar, primero, a los empresarios.

"Que cada uno decida"

La retirada de la obligatoriedad de las mascarillas (que entró en vigor el miércoles) era el punto más visible del acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros del martes pero la carga de profundidad de la orden estaba en otro punto: el Gobierno ha dado ya por finalizada la crisis sanitaria de la covid-19 y por lo tanto, las normas que se tomaron bajo este paraguas de excepcionalidad "deberían" decaer. Desde la Conselleria de Sanidad, explicaron ayer sin embargo, que hará falta legislar de nuevo para que se levante el veto. "Nosotros aceptamos que no se dejara fumar por una excepción y se acató pero cuando la excepcionalidad ya no está, no tiene razón de ser y no tiene sentido que se siga prohibiendo", ha ahondado Espinar.

Desde Conhostur, sin embargo, quieren dar un paso más. No solo pedirá a Mazón volver a la situación anterior a agosto de 2020 cuando se impuso por primera vez la prohibición del tabaco en las terrazas al aire libre sino dejar al albedrío de cada empresario si se fuma o no en su establecimiento. "Pediremos que se vuelva a la situación original y que cada hostelero pueda tomar la decisión libremente y que hagan cada uno lo que consideren en su local", explicaba Espinar, consciente de que esta propuesta podría tener un encaje legal "complicado".

Debate abierto

"Queremos encontrar un equilibrio y ver cómo lo podemos plantear", reconocía el presidente que entendía que tras tres años sin poder fumar en las terrazas valencianas, la norma se había establecido y ahora sí hay debate en la sociedad (e incluso entre los propios empresarios) sobre si se debería volver a la situación anterior o no.

"En 2019 no había un debate abierto sobre si había que dar el paso o no, pero sí, ahora lo habrá para retirar la medida", concede el hostelero. De hecho desde el gobierno del Botànic, se justificaba en los últimos meses la prolongación del veto acogiéndose a la "salud pública" y a que era una medida positiva contra el hábito de fumar (que está detrás de al menos de un tercio de todos los cánceres) más allá de que se hubiera adoptado urgidos por la pandemia.

Esa es, precisamente, la crítica que le hacen al Botànic desde la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería (CEOH). "Entendemos que la Conselleria de Sanidad ha aprovechado la coyuntura de la pandemia para alargar unas medidas que no están amparadas de la forma que tienen que ser", criticaba ayer el presidente, Lalo Díez que pedía como Espinar volver a la situación anterior y dejar libertad para que, quien quiera, prohíba el humo en sus terrazas como se prohíbe el derecho de admisión. "Que se abra el debate pero con todos en la mesa, con consumidores, gente de Sanidad, de Turismo... pero no se puede utilizar una cosa para imponer una norma", añadía.

Aunque no afectados tan de pleno, desde la Federación de Ocio, Turismo y Festivales de la C. Valenciana, Fotur, también tenían intención de abordar este debate en su próxima junta directiva. Así lo explicaba ayer a este diario su presidente, Víctor Pérez. "Nosotros estamos afectados parcialmente pero sí hay locales nocturnos con terraza a los que les afecta y queremos que se pronuncien en la junta. Tenemos que plantearlo", explica.