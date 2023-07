El programa electoral del PSOE para las elecciones generales del próximo 23 de julio incluye una de las reivindicaciones que la sociedad valenciana lleva reclamando desde hace años: la reforma del sistema de financiación autonómica. El actual modelo lleva casi diez años caducado (desde 2014), pero los socialistas proponen en su plan de gobierno que la llevarán a cabo si logran vencer tras el 23J "en el plazo máximo de un año". PP y Compromís también han incluido, aunque sin fijar plazo, esta reivindicación.

Es una de las principales medidas incluidas en el programa electoral de los socialistas que afectan a la agenda valenciana. A ella se añade la propuesta de seguir desconcentrando sedes de entidades públicas estatales y autonómicas fuera de Madrid, la abolición de la prostitución (una medida que se impulsó desde la federación valenciana), "culminar la recuperación de l'Albufera" así como "continuar la ejecución" del corredor mediterráneo "bajo el objetivo marcado por la Unión Europea de completar la red básica en el año 2030", una fecha que, dicen, adelantarán.

De todas ellas, sin duda, por la cantidad económica que podría suponer y por la unanimidad que genera en la sociedad civil valenciana es la reforma de la financiación. De esta se dieron pasos esta legislatura con el borrador de un esqueleto al que las autonomías presentaron alegaciones de las que el Ministerio de Hacienda nunca respondió. Así, los socialistas defienden en el programa que pese a los avances dados las "excepcionales circunstancias lo han impedido".

Penalizar la bajada de impuestos

No obstante, prometen aprobarlo en el plazo máximo de un año para garantizar los recursos necesarios para que haya servicios públicos de calidad. El modelo, dicen, estará basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos y prevén abrir el debate para que el nuevo modelo impulse que la inversión del conjunto de las administraciones sea como mínimo del 7% del PIB, en Educación del 5% y en Servicios Sociales del 2%.

El programa no abraza la fórmula valenciana defendida de la "financiación por población ajustada", sino que señala que se incluirán las variables de población, superficie, población protegida o insularidad. Pero además lanza un guiño hacia posiciones que defiende el PSPV como la de penalizar a aquellas autonomías que renuncien a impuestos propios, como los de Patrimonio o Sucesiones, "y a la vez reclamen más recursos al sistema", algo que podría afectar a una futurible negociación de este nuevo modelo si Mazón realiza su reforma fiscal.

También tienen proximidad con el discurso de la federación valenciana la propuesta de desconcentrar sedes de entidades públicas estatales y autonómicas. En este caso, no precisa si serán solo las de nueva creación como ha estado haciendo el Gobierno de España en esta legislatura o si se ampliaría a algunas existentes como ha reclamado en diferentes foros el 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, como, por ejemplo, trasladar Puertos del Estado a València.

Sin mención al trasvase

En clave valenciana el programa también tiene la recuperación de la Albufera dentro de los planes de actuaciones de otros parajes naturales como las Tablas de Daimiel, el Mar Menor o el Delta del Ebro. No hay ni una mención sobre los trasvases, un asunto sensible en Alicante tras el recorte del Tajo-Segura. Sí que llama, no obstante, a impulsar un "regadío moderno y sostenible, mejorando la eficiencia en el uso del agua y la energía, así como el aprovechamiento de recursos hídricos no convencionales como las aguas desaladas o las aguas depuradas regeneradas".

Tampoco hay menciones al Puerto de Valencia ni a su posible ampliación. Sí la hay al corredor mediterráneo con 2030 como fecha de finalización. También aparecen algunas medidas impulsadas en la Comunitat Valenciana como el transporte público urbano gratuito para jóvenes (en este caso señala 24 años, en la Comunitat Valenciana es hasta 31) o la lucha por la abolición de la prostitución, una norma para la que la federación del PSPV ha hecho fuerza y que en las Corts se quedó a un paso de ser aprobada.