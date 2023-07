A menos de una semana para que el Consell del Botànic ceda el testigo al del PP y Vox, la conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha dejado atados algunos deberes para que, entre quien entre, puedan seguir adelante las exhumaciones en la Comunitat Valenciana. La consellera Rosa Pérez Garijo ha señalado que se van a adjudicar 421 exhumaciones, las definitivas para que todas las fosas de Castelló, Alicante y Paterna hayan sido abiertas, investigadas y exhumadas.

"Lo que pase después no será responsabilidad de este gobierno, pero os aseguro que vamos a seguir trabajando en ello", ha dicho la consellera en un acto con familiares de las víctimas de la Fosa 126, conocida como la "Fosa de la Terra" por el elevado número de agricultores y personas vinculadas con el campo que fueron sepultadas allí.

La firma de esta orden que abrirá 421 fosas se hace días antes de saber qué hará el gobierno de la derecha de Carlos Mazón con esta cartera, ya que podría estar condenada a desaparecer, puesto que Vox ha expresado abiertamente su firme oposición a la apertura y localización de fosas comunes del Franquismo.

"Vuelven tiempos difíciles para la memoria, pero no volveremos al tiempo del silencio", ha dicho Pérez Garijo. "Cambiaremos de trinchera pero no de lucha, hoy damos un paso más por la dignidad, no de las víctimas porque nunca la perdieron, sino de un país que no puede construir la democracia sobre fosas comunes", ha concluido.

Pérez Gario también ha explicado que en esta legislatura y durante su etapa anterior en la Diputación de València, se han identificado a más de 200 víctimas y se han excavado el 70 % de las fosas.