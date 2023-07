No saben todavía ni cuánto ni cuándo pero lo que sí saben en la familia de Antonio es que les va a cambiar la vida. Al menos, la van a afrontar con mayor tranquilidad. Este valenciano amante del VCF y siempre con una sonrisa en la boca es una de los 130 víctimas de la talidomida (un fármaco que se prescribía a las embarazadas contra las náusea en los años 60 y que provocaba malformaciones en el feto) que va a recibir una compensación del Estado por aquel horror. En su caso, el medicamento que se tomó su madre en 1970 provocó que él naciera sin brazos y sin piernas. Condenado a necesitar a alguien de por vida.

En el entorno de Antonio se respira alegría pero también un punto de incredulidad y es que, pese a que el caso de este valenciano es uno de los más severos, llegaron a la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) casi por casualidad después de que Ceres, una trabajadora social que había conocido a Antonio como voluntaria comenzara a indagar sobre los efectos de este fármaco. "Otro voluntario me lo comentó y yo no conocía lo que había pasado pero me puse a mirar imágenes de personas afectadas y tenían los mismos rasgos que Antonio", explica Ceres.

A partir de ahí y de la mano de Avite empezaron a moverse. Lo más complicado, la larga lista de pruebas en el Hospital La Fe de València para confirmar la sospecha. Un año después, los médicos concluyeron que sí, que Antonio está viviendo sin brazos y sin piernas por aquellas pastillas que a su madre Enriqueta le recetaron cuando estaba embarazada. "Yo tenía muchos vómitos y nada de ganas de comer. Como era el médico quien me las daba, me las tomé", recuerda esta octogenaria que ha respirado tranquila al conocer la noticia esta semana. "Es una alegría para el chiquillo. Se arregla mucho el futuro. Va a ser una tranquilidad y un alivio para el día de mañana", asegura.

Ayuda en todo momento

Antonio, que tiene cierto retraso madurativo, tiene claro lo que quiere hacer con el dinero: "Comprarme un piso en la planta baja para poder salir yo solo", dice cuando le preguntan. Ahora mismo vive en un piso mínimamente adaptado y son su madre, que va a cumplir 80 años y su hermana, las que se ocupan de él con ayuda de otros familiares. Y necesita a alguien desde que se levanta hasta que se acuesta. "Para pasarlo a la silla, para ducharse, para ir al baño, para comer, para vestirse... para todo. Mi hermano que tiene más fuerza lo coge en brazos y lo pone en la silla y él se mueve con ella pero necesita ayuda para todo", explica su hermana. Con la silla motorizada, Antonio se recorre el barrio acompañado por su madre y su hermana. Con el mentón dirige la silla.

La dependencia es total pero, por lo demás, su salud es muy buena. "Ni se me constipa", asegura Enriqueta. Ya se lo dijeron cuando se lo entregaron de bebé a los tres días de nacer. "Para parir me durmieron y se lo llevaron. A los tres días me lo trajeron diciendo que tenía el corazón bien y que no pasaba nada más. Para ellos no pasaba nada y nos fuimos a casa. Desde entonces hemos estado luchando por él", afirma Enriqueta.

No están todos los que son

En el caso de Antonio, el diagnóstico de La Fe es definitivo: su vida es como es por culpa de ese fármaco. Sus malformaciones son compatibles con "embriopatía por talidomida", un diagnóstico que pocas víctimas tienen en España, "apenas una veintena", explica Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite. Este reconocimiento médico es el que ha servido a Antonio a estar en esa "corta" lista según Avite de 130 afectados que recibirán una compensación por aquellas negligencia porque el resto de personas sin ese reconocimiento expreso por parte de los médicos han tenido que pasar por todo tipo de pruebas "incluidas un panel genético en el Instituto Carlos III" para confirmar que las malformaciones que sufren no tienen base genética, explica Basterrechea.

"Hay entre 30 o 40 patologías que pueden causar esas malformaciones que padecemos y que tienen raíz genética. Si hay alguna alteración, se nos descarta", añade. Pero, pese a que para muchos asociados, estas pruebas han sido negativas "solo 130 de los 620 solicitantes van a cobrar", denuncian desde la asociación. "Hay gente con malformaciones idénticas a otros que van a cobrar y que no están dentro", critica el vicepresidente de Avite que recuerda que, precisamente en España, debería haber más afectados, simplemente porque aquí el fármaco estuvo más tiempo a la venta que en otros países. Oficialmente se entiende que estuvo comercializado desde 1959 a 1965 pero desde Avite apuntan a que estuvo vendiéndose hasta 1978.

Belarra pide perdón

Este una de las quejas, el gran volumen de víctimas que se quedarán sin esta compensación económica pero desde Avite todavía querían comprobar cómo se iba a tributar por las indemnizaciones porque en el borrador se contemplaba que fueran como premios de lotería, lo que supondría perder casi la mitad en impuestos. Y de fondo, el que ha sido el Estado el que ha asumido la reparación (tarde, algo por lo que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra les ha pedido oficialmente perdón) y no el laboratorio farmacéutico que comercializó en su día el remedio contra las náuseas Grünenthal y contra el que aún se está pleiteando.