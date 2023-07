La Diputación de Valencia confía en iniciar el nuevo curso de la legislatura el próximo 14 de julio pese al recurso presentado por el PSPV de Moixent al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, tras denunciar un error en la transcripción de los votos emitidos el pasado 28 de mayo.

Según fuentes cercanas a la corporación provincial, el juzgado resolverá el recurso electoral de Moixent antes del viernes 14, por lo que la Diputación de Valencia podrá mantener la fecha de su pleno.

El error en la transcripción de los resultados electores del pasado 28 de mayo en Moixent radica en dos de las cinco mesas electorales. Aunque el resultado final que dirima el TSJ no cambiará el gobierno de la localidad, que seguirá en manos socialistas, si puede modificar la distribución de concejales.

Según explicó el alcalde en funciones, Guillermo Jorques, se produjo un error en la transcripción de los votos de dos mesas electorales. Losvotos conseguidos por el PSPV se asignaron erróneamente al PP, y a la inversa, los de los populares a los socialistas. Ello supone que 300 papeletas del PSPV han ido a parar al PP, con lo que sin estos votos el PSPV perdería un regidor, pasando de 7 a 6, y el PP ganaría 1, pasando de 4 a 5. Los socialistas seguirían amarrando la mayoría absoluta, pero con un edil menos, que cambiará la estructura de gobierno.

Jorques explicó que a la espera de la resolución del TSJ sobre el recurso presentado, «no se ha convocado aún el pleno de investidura, no sabemos aún cuando será. La recomendación es esperar, ya que no es conveniente constituir un ayuntamiento cuya distribución pueda cambiar, aunque no lo haga la gobernabilidad». El alcalde en funciones aseguró que «está todo reconocido, esos 300 votos nos corresponden a nosotros. El PP también lo ha reconocido, el juez de paz también, todos. Son los resultados reales», reitera Jorques, que confía en que el TSJ acabe dándoles la razón. «Esperamos que el TSJ apruebe el recurso y se pronuncie a nuestro favor», declaró el edil.

Negociaciones en curso

Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez, mantiene en un puño la Diputación de Valencia. Su voto es clave para desequilibrar el empate entre la derecha y la izquierda en el pleno provincial.

Tras anunciar que el partido había roto las negociaciones con los dos bloques, PP y PSPV, los socialistas quieren mantener las negociaciones a toda costa con tal de salvar el gobierno progresista en la corporación provincial. Todo se decidirá a partir de mañana, cuando la diputación encara la recta final para su pleno decisivo.