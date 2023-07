Àgueda Micó, una política de raíces fuertes entre el pueblo y la ciudad

Cuando Àgueda Micó acabó la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universitat de València (UV) volvió a su pueblo. Había llegado unos años antes al ‘cap i casal’, se había implicado en sindicatos estudiantiles y había hecho red en uno de los barrios habitados por universitarios de València donde las tertulias políticas se alargaban en terrazas de bares entre debates acalorados de actualidad y botellines de cerveza. Pero al terminar los estudios no se quedó en la ciudad, donde la efervescencia política y cultural era constante para una joven apasionada por las ideas. Volvió a l'Olleria, su pueblo, para implicarse de lleno en la política municipal.

Esto sorprendió a algunas personas de su entorno que la conocieron compartiendo los primeros años de militancia y ahora son compañeros de partido. Este hecho es uno de los que destacan y una de las razones por las que la definen como una mujer "valiente", "con firmes convicciones" y de "alma asociativa, identitaria, vecinal". Micó (11 de octubre de 1978, l’Olleria, la Vall d’Albaida) volvió a l’Olleria para implicarse en el ayuntamiento y continuar con su compromiso social el tejido asociativo local. Tocaba el saxo en la banda de música, ha sido del movimiento scout y del Ball dels locos de l'Olleria (un tipo de muixeranga propia del municipio).

Àgueda se vinculó a El Bloc Nacionalista Valencià (ahora Més Compromís, uno de los que integra la coalición Compromís) en 1999, cuando tenía 21 años. La primera vez que votó en unas elecciones se votó a si misma y casi 25 años después, Àgueda Micó es secretaria general de Més Compromís (el nuevo nombre que adoptó tras la refundación del partido hace apenas dos años, un proceso que ella misma lideró).

Una carrera hasta la dirección de la formación no estuvo exentas de críticas internas que acusaban a Micó de no escuchar a las bases o tomar decisiones apoyada en un grupo de poder en la coalición. Voces críticas que a nunca se han disipado y que habrá que ver qué fuerza tienen tras perder las elecciones autonómicas. En 2012 fue elegida como secretaria de organización del Bloc y en 2016 tomó la dirección del partido como secretaria general con Rafa Carbonell (Micó y Carbonell eran dos candidaturas distintas que finalmente se integraron en una) pero poco después de un año él dimitió y Micó se consagró como lideresa.

Un cargo que revalidó en el congreso de 2021 en el que se impuso a Àlex Ruiz, con un 61,7% de los votos frente a un grupo crítico de casi el 40 %. Ahora, en 2023, es candidata al Congreso por Valencia con Compromís Sumar, la confluencia que lidera en España Yolanda Díaz y a la que la coalición se ha sumado no sin resistencia del sector más soberanista.

Lo primero que hace al levantarse por la mañana es tomarse un café con leche y miel. No falla. Amante de su tierra, una mujer con raíces fuertes y muy vinculada al movimiento asociativo de su pueblo, tiene en l’Olleria su templo, refugio y trinchera. Objetivo: mejorar la vida de la gente. No viene de una familia de políticos, es la pequeña de tres hermanos y lo que le hizo 'levantarse de la silla' e indignarse políticamente por primera vez fue la victoria de Eduardo Zaplana (PP) en 1995. Quería votar. Quería participar en los procesos políticos. Y solo tenía 16 años. De hecho, una de las propuestas que lleva Compromís Sumar en su programa para el 23J es, precisamente, ampliar este derecho al sufragio a los 16 años.

Pasiones: Su hija Lluna y viajar

Desde el 2003 al 2015 fue concejala del ayuntamiento de su pueblo, tanto en la oposición como en el gobierno municipal y desde 2014 es profesora asociada de la universidad que la formó, la UV, en el áreas de Ciencias Políticas y de la Administración. Por otra parte, desde 2012 forma parte de la dirección nacional de su partido, Més Compromís, primero como secretaria de organización y después como secretaria general. Tiene una hija de 13 años, Lluna y su plan perfecto es viajar, a donde sea. El próximo destino será Costa Rica. Le encanta la natación, el yoga y caminar por la montaña. Si ve películas son en versión original y es amante de los festivales de música (si es en valenciano mucho mejor). De hecho, es fan de Zoo, Antònia Font, la Fúmiga, la Habitación Roja y Senior i el Cor Brutal.

Es una mujer fuerte en el partido. Quienes la conocen dicen que es un puente que une la diferencia sociológica y afectiva entre la gente de ciudad y la de las comarcas dentro de la formación. Es un intangible que no se paga con dinero ni con cargos, dicen los suyos. Ahora es la cara valenciana de Sumar, una confluencia donde cohabitan más de 15 partidos. No obstante, la aspiración de Compromís es formar grupo propio en el Congreso para no diluirse como fuerza valencianas.

Entre toda la vorágine política que se acentúa cuando hay elecciones en el horizonte, cuando por fin tenga un día libre, Àgueda Micó se irá a su caseta y leerá sota una morera. Posiblemente será el libro imprescindible de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Todo eso cuando la campaña acabe, claro.