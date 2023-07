La generación que creció con Tuenti, una red social similar a Facebook que triunfó entre los adolescentes españoles del 2009 al 2013, debutó en las urnas en pleno 15M al grito de "no nos representan" y dando la espalda a los partidos tradicionales. "Durante cuatro años ningún político se dirigió a ellos, ni les dijeron qué votar" recuerda el consultor político y sociólogo Joan Gonçales, "un error en las estrategias que ahora no se va a repetir con Tik Tok". La aplicación de origen chino ha cambiado la comunicación y los formatos. Atrás han quedado los videos de campaña de hasta cinco minutos que grababan los líderes de la Transición desde sus despachos y que emitía la televisión pública sin interrupción.

Con la mirada puesta en las próximas elecciones generales, los número uno por Valencia del PP, Esteban Gonzalez Pons, y de Compromís-Sumar, Àgueda Micó, han aterrizado la última semana en esta red social. Micó dedicó su primer video a presentarse contando sus estudios, aficiones y el momento más especial de su vida. Por su parte, Pons apostó para su estreno por recuperar una intervención suya en el Parlamento Europeo cargada de reproches a Sánchez.

Mientras, la presencia de Diana Morant, todavía Ministra de Ciencia e Innovación, que encabeza la lista socialista de Valencia, se reduce a apariciones esporádicas en la cuenta del PSPV. Más discreta es aún la de Carlos Flores, de Vox, cuya proyección depende de la voluntad de su partido a nivel nacional de darle o no protagonismo. Vox carece de cuenta autonómica o local de Tik Tok dentro de su estrategia centralista.

Joan Ribó, Sandra Gómez, Carlos Mazón... todos ellos contaban con una cuenta personal en Tik Tok que explotaron durante la campaña de las autonómicas y las municipales. Sin embargo, de los cuatro aspirantes ahora a la Moncloa, solo Santiago Abascal tiene una propia. Pedro Sánchez, Alberto Nuñez Feijóo y Yolanda Díaz, si bien protagonizan la mayor parte de los contenidos de los perfiles oficiales de sus partidos, no han dado el paso.

El politólogo Alex Comes lo ve como un síntoma de la falta de confianza que aún tienes los partidos en las redes sociales como herramienta "plenamente válida" en comunicación política. Gonçales también lo atribuye al peso que la marca de los partidos ha adquirido en un contexto de "bipartidismo imperfecto" de cara al 23J.

Efectos del 28M

Los partidos quisieron que Tik Tok jugase un papel destacado en el 28M en su particular búsqueda del nuevo votante. No obstante, Comes considera que afirmar que la red social realmente determinó el voto de los más jóvenes es un poco atrevido. Por su parte, Gonçales sostiene que la prensa marca las noticias, la televisión las expanden y las redes sociales las juzgan. Tik Tok no solo contribuyó al debate electoral, sino que ahora refleja parte de esos resultados.

La cuenta del PPCV que en febrero contaba con 1.739 'me gusta' ahora ronda los 15.200. La primera fuerza política a nivel autonómica también es quien una mayor subida ha experimentado proporcionalmente en la red social. Aunque no cuantitativamente, porque los populares, así como los socialistas valencianos, partían de un número de seguidores muy bajos, 228 y 299 respectivamente, y ahora se encuentran en los 700 y los 1.234. Los socialistas han triplicado sus seguidores pero el incremento no implica ni 500 nuevos usuarios.

@pspvpsoe Frente al odio y la intolerancia siempre nos tendrán enfrente ✋🏼 🏳️‍🌈 No vamos a volver al armario ♬ FEEL THE GROOVE - Queens Road, Fabian Graetz

Unas cifras muy alejadas de las de Compromís, que ha crecido cerca de 2.000 seguidores y ha logrado en los últimos cuatro meses 81.000 'me gusta' más. Por otro lado, Podem y Esquerra Unida, que desaparecieron de las Corts tras el 28M, llevaban inactivos en Tik Tok desde meses antes de la apertura de las urnas.

Proyección de los candidatos

Para un candidato, la tasa óptima de conocimiento entre la ciudadanía es del 75 %. Una cifra antaño muy difícil de alcanzar para partidos emergentes o figuras sin una dilatada trayectoria política y que la aparición de las redes sociales ha contribuido a facilitar, señala el sociólogo Gonçales.

Este destaca que se nota mucho cuando llevas la delantera en las encuestas por el tipo de contenido. En la cuenta del PPCV los videos con más interacciones y visualizaciones corresponden a cuestiones propias: declaraciones de Ayuso en Valencia, Almeida visitando las Fallas o un resumen del mitin central de la pasada campaña en la plaza de toros. Por su parte, tanto en la del PSPV, como en la Compromís, la tendencia muestra que entre su público se viralizan los contenidos que señalan al PP: los lapsus en campaña de Feijóo o la hemeroteca de corrupción de los populares.

Para Comes, resulta llamativo que los partidos que hasta ahora han estado al frente del Consell y del ayuntamiento hayan dedicado sus esfuerzos a criticar a la oposición, "mientras ellos promocionaban a sus líderes". "Tal vez deberían reflexionar al ver cual ha sido el resultado final", puntualiza.

Con una diferencia entre bloques ajustada, y con un 20 % de electores aún indecisos según las encuestas, las semanas de campaña cobran una gran importancia que también quedará reflejada en Tik Tok. "Los votantes que aún no tienen claro su voto son electorales emocionales, de ahí la importancia de los mensajes visuales", apunta Gonçales.