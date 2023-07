Las materias agrupadas por ámbitos en la ESO "han sido motivadoras para el alumnado, y es evidente que enriquecen el aprendizaje al tratar un tema desde diferentes disciplinas". Así se han expresado las Ampas valencianas al conocer que la justicia tumbó ayer definitivamente este tipo de enseñanza que, en su opinión, ha funcionado.

La educación por ámbitos consiste en juntar dos o más materias en una clase. Se puede dar historia y castellano, o Matemáticas y Física al mismo tiempo, por ejemplo. La mayoría de centros tienen un ámbito socio-lingüístico (Valenciano, Castellano, Historia o Inglés) y otro científico tecnológico (Matemáticas y Tecnología, por ejemplo).

Este tipo de enseñanza puede darse tanto en primaria como en secundaria si así lo quiere el centro. De hecho hay varios que, libremente, la llevan impartiendo años. Pero Conselleria decidió implantarla de forma obligatoria en primero de la ESO el año previo a la pandemia. Era una manera, explicaban, de que la transición del colegio al instituto no fuera tan abrupta.

UGT fue el primer sindicato docente que se movilizó contra la medida y presentó una demanda el verano pasado. El TSJ aplicó unas medidas cautelarísimas y suspendió los ámbitos obligatorios. Este lunes llegó la sentencia definitiva en esa línea. Cabe remarcar que la enseñanza por ámbitos se seguirá impartiendo, solo que no será obligatoria, sino opcional. Ahora es decisión de los centros educativos si impartirla o no, aunque el 80 % ya ha adelantado que no lo hará, según una estimación de UGT.

"Cultura general"

Frente a los docentes, que se oponían mayoritariamente a los ámbitos, estaban las Ampa. Las asociaciones de padres y madres de alumnos defendían esta nueva enseñanza y consideraban que era muy buena para el aprendizaje del estudiante, por eso critican la sentencia.

El juzgado se basa en el principio de especialidad. Los profesores de secundaria son especialistas en su materia y no en otra, por eso los docentes reclamaban que no se les podía exigir dar dos asignaturas, una d las cuales no dominaban. El TSJ estimó esta reclamación y dio la razón a los profesores.

Pero las Ampa tienen su opinión sobre este punto. Dicen que "los contenidos de 1º y 2º de la ESO -equivalentes a 7º y 8º de la antigua EGB- son contenidos de cultura gneral, que cualquier profesor de secundaria tiene que dominar", reivindican.

El comunicado de las asociacoines agrupadas en la Confederación Gonzalo Anaya (la más grande de la Comunitat) es muy duro y critica que "es una lástima que por un sector de profesores que evidencian muy pocas ganas de trabajar en equipo, desaparezcan los ámbitos".

En esta línea apuntan que "con actitudes como estas es complicado innovar y trabajar con nuevas metodologías, combatir el fracaso escolar en la ESO y la desmotivación del alumnado". Añaden que "está claro que este sector del profesorado lo que quiere es limitarse a ir al aula y hacer una clase magistral que provoca desconexión inmediata de los escolares, aprendizajes poco motivadores".

Especialistas

Las Ampa también han cargado duramente por el concepto de especialidad. "Hablar de especialistas en las materias de secundaria es una burla a cualquiera que escuche este argumento porque para presentarse a una plaza de docente de matemáticas no es necesario haber cursado la licenciatura de matemátics, cualquier título universitario es suficiente para presentarte, y así con todas", reivindican.

Para las asociaciones de padres y madres "la enseñanza secundaria tiene que estar impartida por licendiados/as con capacidad para investigar, continuar formándose y construir el contenido de las diversas materias de ese nivel educativo, por eso el sistema recurre a titulados de grado".

Otra consecuencia de la sentencia, además de derogar los ámbitos, es tumbar la asignatura "proyectos interdisciplinarios" que consistía en realizar trabajos mezclando varias asignaturas. Así, las horas semanales de clase pasan de 32 a 30 para primero, segudo y tercero de la ESO y la asignatura pasa a ser optativa, es decir, que pasa a elección del alumnado que quiera cursarla o no.