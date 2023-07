El PP celebrará su acto central de campaña en València el jueves 20 de julio, apenas tres días antes de las elecciones generales. En el mitin estará su candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que como se esperaba ha reservado a la ciudad una fecha relevante y muy próxima a las urnas.

El líder nacional de la formación conservadora también ha movilizado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para su campaña en tierras valencianas. La baronesa popular, que ya visitó el cap-i-casal para respaldar a Carlos Mazón para las autonómicas, estará en València el domingo previo. Aun no se conocen horarios ni ubicaciones de los dos eventos.

La campaña de los populares empieza a coger velocidad en la Comunitat Valenciana. Este miércoles el propio Feijóo celebra un acto en Alicante y antes, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respaldará al cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia, Esteban González Pons.

La agenda del gallego a partir del miércoles no se ha hecho pública, si bien nadie dudaba de que València volvería a estar marcada en rojo en el calendario de Génova como ya lo estuvo el 28M. En esta ocasión no habrá plaza de toros y no será tan masivo, pero Feijóo demuestra las esperanzas que tiene depositadas en autonomía en la que los populares aspiran a alcanzar el millón de votos, superando así los registros de las autonómicas.

Ayuso se suma a la campaña

Para apuntalar las opciones de alcanzar esa cifra, Feijóo ha 'fichado' para su campaña valenciana a una de las grandes agitadoras de masas populares, Isabel Díaz Ayuso. Pese a no ser candidata al 23J, la presidenta madrileña (que también arropó al PP valenciano ante el 28M) celebrará otro acto en València este domingo, día 16 de julio.

Según fuentes populares, será una "cena-mitin" a la que asistirá la cúpula del PP valenciano con Carlos Mazón (ya como president de la Generalitat), la alcaldesa de València y secretaria general del partido, María José Catalá, González Pons y Vicent Mompó, presidente provincial, a la cabeza.