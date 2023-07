Francesc Puig y los Adell Bover no justificaron bien 67.504 euros de los 625.721 euros en ayudas al valenciano recibidas en cuatro años

Tres de las empresas administradas por los empresarios audiovisuales Francesc Puig y los hermanos Adell Bover justificaron de forma indebida 67.504,13 euros de los 625.721 euros en ayudas al valenciano recibidas de 2015 a 2018, según concluye el informe elaborado por la Intervención de la Generalitat a petición de la Fiscalía Anticorrupción e incorporado a la causa abierta tras una denuncia del Partido Popular.

El informe está fechado el pasado 6 de julio y llega catorce meses después de que la Intervención de la Generalitat recibiera el encargo del Juzgado de Instrucción 4 para que elaborara el informe sobre la justificación de las ayudas. La cantidad de los «importes indebidamente percibidos» supone poner en duda el 10,8% del total de ayudas recibidas en cuatro años por las tres empresas (los 625.721,26 euros). Pero ni sumando los cuatro ejercicios la cantidad cobrada de forma indebida se acerca a los 120.000 euros, la cifra que marca el límite entre la infracción administrativa y el delito penal, aunque para cada ejercicio o año (y no sumando todos los periodos investigados).

El informe de la Intervención General de la Generalitat analiza las ayudas percibidas por Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Produccions SL y Canal Maestrat SLentre 2015 y 2018 para «determinar qué cantidades han sido indebidamente obtenidas por las empresas investigadas». De las tres mercantiles Comunicacions dels Ports SA, administrada por Francesc Puig, hermano del presidente de la Generalitat en funciones Ximo Puig, es la que mayor cantidad justificó de forma indebida durante los cuatro años investigados y que alcanza los 33.842 euros. De las otras dos empresas la Intervención de la Generalitat considera que Canal Maestrat justificó indebidamente un total de 24.264,65 euros y Mas Mut 9.397 euros.

Respecto a Comunicacions dels Ports SL la Intervención de la Generalitat considera que hay cuatro tipos de irregularidades. La primera "gastos no relacionados con la actividad subvencionada, ni necesarios para su realización" por lo que pone en duda facturas de luz, teléfono, gastos de limpieza, ferretería y de una alarma de seguridad que el órgano fiscalizador considera no se debían pagar con cargo a las ayudas al valenciano recibidas. También considera como irregularidad "gastos no realizados al pagarse a los proveedores con posterioridad al plazo máximo para justificar la realización de la actividad subvencionada" y que ascendían a 4.7772,25 euros. El tercer grupo de incorrecciones detectado por la Intervención se refiere a "gastos no realizados, al no constar su pago a los proveedores" señala en referencia a compensaciones realizadas entre Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions y que, según una sentencia del Supremo de 2021, las compensaciones entre empresas no pueden utilizarse para acreditar un pago. Aunque la jurisprudencia anterior fijaba lo contrario. Y, por último, incluir "gastos no subvencionables por no estar previstos en las bases reguladoras" en referencia a once facturas de asesoría por valor de 3.028,38 euros.