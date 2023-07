González Pons, el regreso del candidato que aprendió a ser feliz en Bruselas

Esteban González Pons (València, 1964) no es un político al uso. Probablemente porque, según repite él mismo, nunca fue esta su verdadera vocación. «No cambio ninguno de mis libros por cualquiera de los cargos que he ocupado», ha asegurado en alguna entrevista reciente. Y no han sido pocos los puestos de poder que ha coleccionado en los 30 años que acumula en las filas del PP, durante los que ha logrado esquivar los múltiples casos de corrupción que han ido estallando a su alrededor sin un solo rasguño.

Desde 1993, entre otros, el valenciano ha sido senador y diputado en Madrid, conseller por partida triple en el Ejecutivo autonómico de Francisco Camps, eurodiputado y, ahora, vicesecretario institucional de Génova y cabeza de lista al Congreso el 23J por la circunscripción de Valencia. Su amistad con el actual presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, le ha ‘obligado’ a abandonar su querida Bruselas, donde disfrutaba de la llamada ‘burbuja’ ejerciendo como portavoz del grupo popular en la Eurocámara, para embarcarse de lleno en el proyecto del gallego para recomponer el partido y alcanzar la Moncloa. Un giro que no estaba en los planes de un González Pons que nunca ha dejado de tener peso en el partido pero que desde su marcha al Parlamento Europeo se apartó de los focos para centrarse en esa otra gran pasión que para él es la escritura -y la lectura-. Una prueba de esa ‘inspiración’ que le llega desde Bruselas es que desde su salto a la UE, la producción literaria del valenciano creció exponencialmente. Tres de sus cuatro libros han visto la luz desde su llegada al corazón europeo. En el último, El escaño de Satanás, traza un hiperbólico relato de la política española. Habilidoso a nivel orgánico, este abogado doctor en Derecho Constitucional ha sabido moverse entre bambalinas y proyectarse como una figura moderada y de consenso dentro del partido conservador. Una posición que le valió para comandar la convulsa transición entre Pablo Casado y Feijóo desde primera fila, ya que presidió el comité organizador del congreso que encumbró al actual líder nacional. Poco 'zaplanista' Para entonces ya había sido elegido presidente del PPCV Carlos Mazón, ‘heredero’ político del expresidente Eduardo Zaplana, con quien González Pons nunca tuvo una gran relación y a quien de hecho ejerció de oposición en la sombra cuando el alicantino lideraba el Consell y Pons era senador en Madrid. El verdadero enlace del vicesecretario institucional de Génova en el PP valenciano es María José Catalá, alcaldesa de València y número dos de Mazón en la organización. Entre 2003 y 2008 González Pons ha sido conseller de Cultura, Educación y Deporte, de Relaciones Institucionales y de Territorio, Obras Públicas y Vivienda, siempre con Camps. Antes, el candidato al 23J ya había estado incluso más cerca de esa primera línea de Génova. Según ha confesado el propio Feijóo, el valenciano hubiera sido su número dos si el gallego se hubiera decidido a dar un paso al frente y entrar en la pugna sucesoria de Mariano Rajoy. Esquivó aquella bala, pero no pudo con la que le enfiló hace poco más de un año. Su cercanía con Feijóo y el momento crítico que atravesaba el partido entonces le impidió declinar la oferta y ahora apura sus días como eurodiputado, cargo que asumió hace nueve años, a la espera de regresar al Congreso vía Valencia. Un retorno que emprende algo obligado por las circunstancias y que no entraba en sus planes, pero la política es así. Cotiza a la baja como ministro Ahora, de casi estar en retirada aparece en las quinielas de posibles ministros en un hipotético Gobierno del PP. La cartera de Exteriores es la que más se ajusta a su perfil, si bien hay quien le excluye de esta carrera después de que algunas de sus intervenciones recientes en esta materia hayan sido cuestionadas por la dirección nacional. La más sonada, en la que cuestionó la presencia de Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana al señalar que coincidiría con «dictadores» pero sin reparar en que también el rey Felipe VI estaba entre los invitados. Desde entonces, González Pons ha perdido protagonismo como portavoz. Pero no es la primera vez, ni será la última, en la que el valenciano se sale del guion establecido con sus declaraciones, para las que no parece consultar argumentarios. La chupa vaquera que en ocasiones se enfunda es una declaración de intenciones: le gusta romper esquemas y mostrar ese lado que uno no espera de un político del PP. Incluso en Bruselas ha llegado a saltarse la disciplina de voto del grupo popular para votar a favor de sancionar a Hungría por sus leyes homófobas. Tampoco se ha cortado a la hora de mostrar su rechazo a la ampliación del puerto de València si no hay nueva DIA, uno de los grandes caballos de batalla del PP valenciano que González Pons discute.