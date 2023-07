González Pons pide el voto a los socialistas para evitar que Feijóo pacte con Vox

La campaña del PP valenciano para el 23J coge velocidad de crucero. Tras unos días de paréntesis mientras Esteban González Pons preparaba a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, para el cara a cara con Pedro Sánchez, el cabeza de lista al Congreso por Valencia ha retomado su actividad este miércoles con la participación en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y en el que ha estado teloneado por el próximo president de la Generalitat, Carlos Mazón.

En línea con la estrategia del presidente nacional, que tras un debate que consideran exitoso se ha lanzado a expandir las fronteras de voto del PP a diestra y siniestra, ha pedido al electorado socialista que apoye a los populares para "evitar" que Feijóo, a quien presenta como ganador seguro, pacte con Vox.

"No digáis que no queréis que el PP pacte con Vox sin hacer todo lo que está en vuestra mano para evitarlo.Si queréis que gobernemos en solitario, y queremos gobernar en solitario, dadnos vuestra confianza como vosotros la tendríais si se tratara de decidir si gobernáis o no gobernáis solos", ha expuesto González Pons, que ha incidido en la necesidad de recuperar el consenso entre los dos grandes partidos durante toda la conferencia.

Esteban González Pons, todavía eurodiputado, ha exhibido su conocimiento y pasión por la Unión Europea con un discurso más enfocado a la política internacional que a la estatal, un plano en el que ha advertido del retorno del nacionalismo y del proteccionismo y del riesgo de una segunda guerra fría, un escenario ante el que ha reivindicado la necesidad de recuperar las políticas "de Estado" y centristas.

Aun así, ha abordado también asuntos más centrados en el 23J y que entroncan con la agenda valenciana, como el agua, la financiación o la ampliación del Puerto de Valencia. En todos ellos ha asegurado que él ejercerá de defensor de los intereses valencianos ante Feijóo, unos intereses que además ha prometido consensuar con Mazón y con la alcaldesa de València, María José Catalá.

Según ha dicho, los tres formarán un "triplete" que ejercerá una "conspiración valenciana en Madrid". "Que se prepare el próximo Gobierno de España, porque tendremos a un president, a una alcaldesa y lo que yo tenga que ser, defendiendo los intereses de la Comunitat Valenciana".

Así, ha asegurado que Feijóo tiene el "compromiso" de "incluir la deuda histórica en la compensación por la infrafinanciación" y "abordar la reforma" en los "primeros meses" de su llegada a Moncloa. "Pero necesitamos al PSOE", ha insistido antes de señalar la necesidad de "añadir más dinero" al sistema "para que nadie pierda".

Sobre el Puerto de Valencia, asunto sobre el que González Pons se desmarca del argumentario de su partido y apoya un nuevo informe ambiental antes de acometer el proyecto, ha evitado la polémica y ha señalado que "votará lo que me digan Catalá y Mazón". "Confío en ellos y creo que van a tomar las decisiones adecuadas", ha indicado.