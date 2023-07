El Pacto Valenciano contra la Violencia Machista entra en escena a 24 horas de la investidura de Carlos Mazón. Más bien, la que debería ser su segunda edición, la renovación de la primera que se firmó en 2017, en la legislatura inicial del Botànic. Es uno de los deberes que ha puesto ya el PSPV al futuro nuevo Consell que compondrán PP y Vox mientras el actual Ejecutivo autonómico, en funciones y a días de su salida, celebró este martes la que será su última reunión con entidades adheridas para acelerar su renovación.

Los socialistas han registrado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en las Corts con la que exige al que será nuevo gobierno de PP-Vox la aprobación del II Pacto valenciano contra la violencia de género en un plazo máximo de tres meses. No es casualidad el momento elegido, a 24 horas de que se celebre la investidura de Mazón, ni mucho menos el tema, uno de los asuntos que más se le ha atragantado al PP en su relación con Vox que la izquierda no deja de señalar de cara a las elecciones del 23J.

La iniciativa presentada está firmada por la portavoz de Igualdad del grupo socialista, Rosa Peris, pero a buen seguro contará con el respaldo oral el jueves, en la tribuna de oradores de las Corts, por parte de Ximo Puig quien ejercerá la réplica a Mazón como responsable del PSPV. "No permitiremos que se vaya atrás en aquello conseguido por las mujeres", avisó el líder de los socialistas valencianos en el registro del grupo parlamentario. Y la primera medida registrada va en esa línea.

La lucha contra la violencia machista es uno de los temas sobre los que se ha puesto el foco después de que populares y voxistas formalizaran su pacto de gobierno. En este se habla de "violencia intrafamiliar" en lugar de "violencia de género" o "violencia machista". La cuestión tomó mayores dimensiones cuando el que fuera número dos de Vox en las Corts, José María Llanos, negase la existencia de la violencia de género. A su vez, el lunes, la presidenta de las Corts, Llanos Massó, rechazó situarse tras la pancarta oficial del parlamento en el minuto de silencio tras el asesinato de una mujer a manos de su marido en Antella.

Esta sucesión de hechos es el que buscará señalar Puig defendiendo que Vox, y por ende tras su pacto el PP, se salen de un consenso social de años en la lucha contra la violencia machista. Y donde podría verse claramente es en el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista que está pendiente de renovación. “Esta lucha debe continuar desde las administraciones públicas y desde la sociedad en general hasta que alcancemos una sociedad libre de violencia de género”, expresa Peris en la que será una de las primeras PNL que se voten en las Corts.

En este sentido, Peris recuerda que “aunque hemos avanzado en estos años, debemos seguir dando pasos para su erradicación” y señala “tenemos la oportunidad de derribar muros que aun hoy invisibilizan la violencia de género y la consideran un hecho privado”. Además, ha lamentado que “no solo no hayamos alcanzado todavía este objetivo, sino que estemos viendo como los discursos negacionistas toman cada día más fuerza e incluso entran en gobiernos de la mano del Partido Popular”.

Acelerar su renovación

A la acción parlamentaria, donde los socialistas pondrán el foco ya desde la misma réplica de Puig a Mazón en la sesión de investidura, se le suma la acción del gobierno valenciano en funciones. Dos días después de que PP y Vox firmasen su texto de gobierno, el pleno del Consell aprobó una declaración institucional reclamando al siguiente gobierno que mantuviera las políticas de protección contra la violencia machista, esa que no aparecía en el acuerdo entre las dos formaciones.

A ello se añaden los últimos encuentros para intentar acelerar al máximo la renovación de este Pacto Valenciano contra la Violencia Machista con las organizaciones firmantes, o, por lo menos, dejarla lo más encaminada posible. La última fue este martes convocada por la Dirección General del Institut de les Dones, dentro de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad. En ella las entidades incorporaron algunas aportaciones al futuro documento, una forma de blindar esta participación de la sociedad civil y presionar al futuro gobierno.

La renovación del nuevo pacto cuenta ya con una base (se viene trabajando desde noviembre, incluido el PP) y estaría basado en siete puntos. El primero, "Desde la base" centrado en la coeducación y educación afectivo-sexual, la sensibilización y la prevención; el segundo, "Participación y trabajo en red" con apoyo al "asociacionismo feminista" y el tercero sobre Formación continua e investigación.

El cuarto sería sobre "Atención, recuperación y reparación integral" de las mujeres víctimas de violencia de género, en el quinto se desarrollarían las medidas sobre "Protección y seguridad"; el sexto está centrado en el "Reconocimiento y apoyo público a las mujeres víctimas y acción de gobierno" donde se incluyen protocolos y dotación presupuestaria mientras que el último sería sobre la "Gobernanza del II Pacto" con indicadores, evaluación, seguimiento y rendición de cuentas de sus hitos.