Ens Uneix, el partido dirigido por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, mantiene la presión a dos días de celebrarse el pleno de constitución de la Diputación de Valencia, programado para este viernes, 14 de julio, y dice que la "única posibilidad" de configurar un gobierno progresista en el ente provincial es que el PSPV-PSOE y Compromís voten a su diputada, Natàlia Enguix, como presidenta. Ens Uneix ha acusado de nuevo al "al PSPV de Ximo Puig" de no ser "un partido fiable" y ha avanzado que si no se vota a Enguix tendrán "manos libres para acordar un gobierno estable con las fuerzas políticas que quieran que la diputación sea un dique de contención para detener los extremismos".

Según un comunicado del partido de Rodríguez, que fue presidente de la Diputación con el PSPV-PSOE hasta que renunció tras ser detenido por el caso Alquería, del que fue finalmente absuelto, esta decisión es la que se mantiene hoy por hoy para configurar "un gobierno progresista que aisle a la extrema derecha".

El escrito incide en lo que ya dijo Rodríguez el pasado jueves cuando anunció la ruptura de negociaciones con PSPV: que el candidato socialista a la presidencia de la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, "no tiene un apoyo claro y decidido de la dirección del partido y, por tanto, no dispondrá de la autonomía y la independencia que necesita la persona que presida la diputación". En los últimos días, tanto el president en funciones y jefe de los socialistas valencianos, Ximo Puig, como Rebeca Torró, ya síndica socialista en las Corts y ex mano derecha de Rodríguez, han salido en bloque a reiterar que quieren que sea Bielsa el candidato socialista.

Ataques a la dirección de Ximo Puig

Estas manifestaciones no serían suficiente para los de Ontinyent. Ens Uneix replica que aunque "las últimas manifestaciones de los principales dirigentes socialistas se limitan a dar un respaldo obvio a Bielsa, en ningún momento manifiestan que el candidato socialista vaya a tener las manos libres y que no vaya a estar tutelado desde la dirección de partido".

Ens Uneix continúa, así, con ataques directos al líder del PSPV y señala que "con la actual dirección de Ximo Puig al frente, el PSPV no es un partido fiable para conducir la Diputación de Valencia. Por tanto, en el momento en que el PSPV vuelva a ser para nosotros un partido fiable no tendremos ningún inconveniente en reconsiderar esta postura y propiciar los cambios pertinentes".

Por su parte, desde el PSPV ha confirmado esta mañana que mantienen la confianza en que se podrá conformar este viernes una Diputación "progresista, diversa y en la que el candidato socialista, Carlos Fernández Bielsa, sea su presidente".