De arriba hacia abajo, la organización que regirá el funcionamiento de las Corts comienza a estructurarse. Tras la composición de la Mesa (la dirección del Parlamento) y los grupos, este martes tocó el turno de las comisiones. Y si alguien esperaba encontrar alguna pista respecto a posibles descartes para entrar en el Consell que conformará Carlos Mazón una vez sea investido a final de esta semana, la lista de nombres que PP y Vox han situado al frente de las consiguientes áreas no ayuda a despejar incógnitas.

Las dos formaciones que han pactado el Consell para los próximos cuatro años copan la presidencia de 11 de las 14 comisiones permanentes que componen la actividad en la cámara autonómica. Serán ocho para los 'populares' y tres parala extrema derecha, en las que hay nombres que han estado sonando con fuerza para entrar en el Gobierno valenciano en puestos relevantes y cuyos nombramientos en estos cargos parlamentarios podrían ser tan solo momentáneos o un aviso de que su designación en el Consell no es tan clara.

Uno de los más llamativos es el de José Luis Aguirre. El diputado de Vox es el principal favorito para ser conseller de Agricultura, área que gestionarán la ultraderecha. Sin embargo, este martes también ha sido elegido como presidente de la Comisión de Agricultura. Ocupar los dos cargos a la vez no es una opción viable (más allá del reglamento, por agenda) y si finalmente diera su paso al Consell, Vox debería cambiar a este representante.

Algo similar ocurre con José María Llanos quien presidirá la Comisión de Justicia. En su caso, no obstante, la elección para este puesto parecía más un cargo de consolación tras perder la portavocía adjunta y bajar enteros en su entrada al Consell, también en Justicia que dirigirá Vox, debido a las polémicas declaraciones en las que negó la existencia de la violencia machista. La otra comisión que presidirá la ultraderecha es la de Obras Públicas que la llevará la diputada Miriam Turiel. Si no hay marchas al Consell, claro.

Bastidas y Merino

Las comisiones no entran en funcionamiento hasta septiembre por lo que un cambio en los actuales nombramientos no tendría una influencia mayor que la de una reorganización interna ya que, además, el reparto de qué partido dirigirá cada comisión era un pacto ya prefijado. En la misma línea pasa también en el PP con dos nombres propios: Elena Bastidas y Ruth Merino, ex síndica de Cs. Ambas tienen importantes papeletas para entrar en el Consell y, sin embargo, presidirán dos comisiones: la de LGBTI la primera y la del Espacio audiovisual, encargada de À Punt, la segunda que, además, será vicepresidenta en la Comisión de Hacienda.

Esta es, asimismo, una de las tres que no presidirá la derecha. El actual presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, será el encargado de estar al frente de la comisión en la que se desgranan los Presupuestos de la Generalitat y sus enmiendas mientras que la consellera de Innovación en funciones, Josefina Bueno, presidirá la de Asuntos Europeos. Por último, Mònica Àlvaro dirigirá la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, la única que encabezará Compromís que tendrá, además, una secretaría con Paula Espinosa en Medio Ambiente.