Un debate «inútil, fallido, fracasado, carente de verdadera discusión» o también «interesante y no excesivamente enlatado». Tras la cita televisiva que reunió a los dos candidatos con opciones para habitar la Moncloa tras las elecciones generales del 23 de julio —Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno y candidato a reelección por el PSOE y Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición y candidato a la presidencia del ejecutivo nacional por el PP— representantes de distintos sectores de la sociedad valenciana sacan sus conclusiones sobre lo emitido este lunes en los canales del grupo Atresmedia.

Desde el asociacionismo vecinal, Juan Antonio Caballero, presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (Cavecova), vio un debate «inútil» en un formato de «confrontación» que inducía a la «bronca». «Fue un debate fallido porque era imposible aclarar lo que cada cual planteaba», dice. Cree que el formato no permitió cumplir su función porque «los ciudadanos no somos idiotas, queremos que nos expliquen las propuestas con claridad y eso no pasó», dice Caballero.

Desde el mundo sindical, Ismael Sáez, secretario general de UGT considera que la cita fue un «fracaso». «No pudimos contrastar las propuestas y el debate estuvo lleno de ruido, desordenado, de intentos de golpes de efecto y carente de una verdadera discusión sobre las alternativas políticas para un tiempo difícil».

Ana García, secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO), por su parte, echó de menos un debate a cuatro. «No tiene sentido la ausencia de otras dos fuerzas políticas que pueden orientar la acción de gobierno de los próximos años. A la ciudadanía también les interesa lo que Yolanda Díaz y Santiago Abascal tengan que decir». Definió la cita como «poco propositiva y embroncada». Por eso, añade, «la ciudadanía ha vuelto a sufrir la crispación que impide dialogar sobre lo importante, el modelo de sociedad que se propone». Para Rafael Cantó, presidente de CSIF, «el encuentro no dio esperanza sobre la posibilidad de resolver dos cuestiones fundamentales: el cambio de sistema de financiación y la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos».

«No sé habló de programas»

Desde otro prisma, el de la defensa de las personas consumidoras, Vicente Inglada, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat, cree que «pese a que salieron temas que hemos reivindicado como la bajada de la luz y del gas gracias a la excepción ibérica, sigue faltando un discurso en defensa de los derechos de las personas consumidoras». Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios opinó, por su parte, que el debate «no me dijo nada, no se habló de los programas electorales» así como lamentó que no se hiciera en «condiciones afables». «El presidente fue con una actitud de ataque y no propositiva. Así no ilusionan», asegura.

Por contra, Vicente Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València (UV) y ex presidente del Consell Jurídic Consultiu, opinó que el debate fue «interesante». «El formato es atractivo y no despista como los de cinco o seis candidatos». Si algo le gustó fue que la dinámica no fue «excesivamente enlatada porque los candidatos se interrumpían entre sí y eso dio viveza al debate».

Juan Rodríguez Teruel, politólogo y profesor de la UV, «Feijóo fue más capaz de imponer el tono y reafirmar su descrédito al presidente sin demasiados argumentos, apuntando a lugares comunes. Sánchez fue incapaz de alterar el ritmo e hizo de cámara de resonancia los argumentos del contrario». En términos electorales, por otra parte, «hay que ser cauto en la interpretación, pero no es descartable que el debate haya servido para animar a votar a la gente disconforme con el tono del mismo». Lo que está claro, señala Rodríguez Teruel, «es que tenemos dos candidatos, que van a tener dificultades para aplicar la agenda política con la que se comprometen».

«Perdimos todas»

Por último, desde el movimiento feminista, Cándida Barroso, que es activista feminista y miembro de la Coordinadora Feminista, opina que el lunes por la noche no ganó nadie y «perdimos todas». «No se profundizó en la lacra de la violencia machista contra las mujeres. Faltó empatía y sobró hostilidad. Falto, sobre todo, humanidad y reflexión», señala al respecto de la mención durante el debate al último asesinato machista en Antella. Asimismo, dice que «si querían aumentar la desafección política de la ciudadanía lo consiguieron y confundieron sobre el transcurso de aprobación del pacto de Estado contra la violencia de género por el que peleamos mucho».