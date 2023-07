Joan Baldoví ha subido a la tribuna y con él y su discurso lo han hecho las pulsaciones del debate (y también algunas risas). El síndic de Compromís ha inaugurado su papel en la oposición en las Corts mezclando un tono duro para reivindicar la gestión hecha por el Botànic en los ocho años de gobierno y cargar contra la presidenta del parlamento, Llanos Massó (quien le ha tenido que reprochar), por apartarse del minuto de silencio contra el asesinato machista en Antella y la ironía para hablar del pacto de PP y Vox que ha calificado como "pacto de la vergüenza".

Baldoví ha comenzado reividindicando con vehemencia la gestión del Botànic. "Todos los indicadores son mejores, astronómicamente mejores que hace ocho años", ha indicado el síndic valencianista quien ha señalado que el Consell del Botànic "sí que fue el gobierno del cambio". En ese mismo tono duro, con más pulsaciones respecto a lo visto hasta el momento, ha criticado la "ignominia" de la presidenta de las Corts por mantenerse al margen del minuto de silencio el pasado lunes contra el crimen de Antella, lo que le ha valido la queja de Massó.

Tras ello, el que fue candidato de los valencianistas el 28 de mayo ha propuesto un "acuerdo por la sanidad pública" que ha llevado en papel y se lo ha dejado a Mazón en la tribuna. Este, ha dicho, supondría "blindar la sanidad pública en l'Estatut d'autonomia" para que esta sea "de gestión directa", es decir, sin privatizaciones. "Y que lo decidan los valencianos en referéndum", ha indicado Baldoví quien ha señalado que "lo razonable y democrático" es que la sanidad valenciana "la gestionemos nosotros, no Ribera Salud".

"Una agenda oculta"

Lejos de la propuesta de ese pacto, otro acuerdo ha sido el centro de sus críticas: el de PP y Vox. "A la primera cucharada, mosca", ha dicho sobre la velocidad con la que ambos pactaron, "aunque tiene una agenda oculta". "Parece que ha sido chupado", ha indicado al tiempo que ha asegurado que con ese pacto Mazón "se ha tragado la homofobia, la transfobia y la violencia machista de Vox" tratando de bromear con unos audios privados del líder del PP sobre su intención de pactar con la ultraderecha en la Diputación de Alicante y que finalmente ha llegado en la Generalitat. "Esperamos que este acuerdo infame se le atragante", ha añadido.

Así, ha indicado que "está vacío de contenido, pero repleto de la caspa de Vox", pero le ha reconocido a Mazón que ha conseguido "un buen acuerdo para sus intereses" porque Vox "hará de pagafantas del PP". "El PP asume el discurso de odio de Vox, no habla de violencia machista o del cambio climático, le deja reventar minutos de silencio, censurar revistas infantiles o que quite banderas LGTBI y a cambio Vox le deja poner al PP las manos en el 95 % del presupuesto", ha expresado.

Por reprocharle, con humor, le ha criticado los cinco puntos del primer preacuerdo entre PP y Vox y su extraña redacción y se los ha adaptado a una petición para el futuro gobierno: "No mentir para que no se mienta; no robar para que no se robe; no recortar para que no se recorte".También le ha criticado por la censura de las revistas en catalán en Burriana, la "obsesión" que tiene la derecha con Cataluña y, sobre todo, por la eliminación del Impuesto de Patrimonio "que solo pagan 20.000 valencianos". "Elemental, querido Mazón, el PP gobierna para estos, los ricos", ha señalado al tiempo que ha advertido de futuros recortes.

Réplica de Mazón

"Me he divertido mucho con su intervención; como monologuista, no tiene precio", ha comenzado su réplica Mazón después de los 30 minutos de Baldoví. El futuro presidente de la Generalitat ha contragolpeado con la misma ironía recordando que los votos del PP han permitido a Compromís tener representación en la Mesa de las Corts. "No me riña tanto que tan mal no me he portado con usted en el único pleno que tenido", le ha señalado el dirigente popular.

Mazón ha contragolpeado algunas de las críticas señalando que Baldoví puede decir estar "orgulloso" de la gestión llevada a cabo en el Consell por parte de Compromís, pero que esta formación es "el único partido presente en las Corts que ha pertido apoyos". "Alguna reflexión merecería la pena después de haber perdido 100.000 votos", ha indicado al tiempo que le ha recordado que votó a la ley del solo sí es sí en su réplica a las quejas por la indefensión de las mujeres así como a "los peores presupuestos del Gobierno de España para la Generalitat".