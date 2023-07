Santa Fe es una ciudad, capital del estado de Nuevo México, está ubicada en el SW de Estados Unidos ya una altura importante, 2.170 metros. Esto impide que pese a la relativamente baja latitud (32ºN) y la relativa proximidad al desierto de Arizona la temperatura media de los 2 meses más cálidos del verano (julio y agosto) no supera los 22ºC, 21,1ºC en julio, en cambio las olas de frío son muy intensas en invierno. Estas oleadas de frío procedentes de Canadá producen fuertes descensos térmicos, con temperaturas mínimas absolutas de hasta -31,1ºC en febrero. La pluviometría es escasa, 360,2 mm, pero sin embargo la nividad es bastante abundante, hasta 57 cm al año. Según la clasificación de Köppen Santa Fe tiene un clima de estepa frío, que puede denotarse con la abreviatura Bsk, ya que la temperatura media anual (10,0ºC) es inferior a 18,0ºC. La isla de calor urbano de Santa Fe probablemente no es muy intensa, no sólo porque su clima es seco, y según los climatólogos urbanos en ciudades secas (áridas o subáridas, como es el caso de Santa Fe) la isla de calor urbana es débil, sino también porque la ciudad es relativamente pequeña, sólo 68.000 habitantes.