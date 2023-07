El inminente president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha solicitado la confianza de las Corts para ser investido jefe del Consell con un discurso de aproximadamente 50 minutos de duración en el que el popular, que ha intercalado su intervención con algunos fragmentos en valenciano, ha expuesto los principales ejes de la legislatura poniendo el foco en asuntos como la Sanidad, la Educación o la fiscalidad. Mazón ha querido también ofrecer diálogo al resto de grupos y a la vez marcar ciertas distancias con Vox, su socio de Gobierno y que permitirá su nombramiento en la votación de esta tarde, en temas como la violencia machista. En ese sentido, ha avanzado que Igualdad mantendrá el rango de vicepresidencia que ostenta ahora en su futuro Consell y será una política "transversal".

Mazón ha arrancado su discurso con un recuerdo a Miguel Ángel Blanco en el aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA y ha solicitado a la cámara guardar un minuto de silencio.

Acto seguido, y cumplidos los preceptivos agradecimientos, ha tendido la mano a todas las formaciones y ha prometido que una vez sea president contará con las "aportaciones, los puntos de vista, las ideas y las sensibilidades de todos". "Si algo nos une a todos los diputados es el amor a esta tierra y la voluntad de dar lo mejor de nosotros para superarnos, crecer juntos y alcanzar metas. Me presento con responsabilidad y voluntad de consenso", ha señalado.

Mazón se ha esforzado en exhibir transversalidad, centrismo y capacidad de diálogo, una "constante" en su trayectoria personal y política, según ha remarcado. Para ello, ha recordado que se reunió con todos los grupos para buscar el apoyo a su investidura, que cedió votos a Compromís por la "pluralidad" en la Mesa de las Corts y que ha logrado acordar por unanimidad el reparto de comisiones parlamentarias con presencia de todas las fuerzas.

"Así comparezco". "Y así será todo si ustedes quieren, diálogo permanente, búsqueda de puntos de encuentro y avance común como prioridad. Si me otorgan su confianza hoy comienza el gobierno del cambio", ha resumido

Sanidad, lo más urgente

Como se esperaba, no ha habido grandes sorpresas en cuando a las prioridades que ha fijado Mazón para la legislatura recién iniciada. El líder de los populares valencianos, en un discurso algo encorsetado leído casi palabra por palabra, ha recogido todo el argumentario que ha venido repitiendo desde antes de la campaña del 28M y ha situado Sanidad, fiscalidad, Educación, agua, servicios sociales y señas de identidad como prioridades.

De entre todas estas, "lo que más nos urge a todos" según Mazón es la Sanidad, que "necesita urgentemente ser eficaz y eficiente. Más sanidad pública y una mejor gestión", ha incidido. Por ello, ha anunciado que una de las primeras medidas "irá encaminada a solucionar los tres principales problemas del sistema: reducir listas espera, eliminar el colapso de la Atención Primaria y dignificar la figura del personal sanitario. El presidente del PPCV ha incluido la salud mental como el "cuarto pilar".

Asimismo, se ha comprometido a potenciar la "equidad" del sistema para que "todos los ciudadanos, vivan donde vivan, reciban el mismo trato, algo que no ocurre con frecuencia". También asegura que reestablecerá los CICU provinciales, dotará "correctamente" las ambulancias Samur y eliminará la "barrera idiomática" de lo que ha denunciado es un "requisito lingüístico encubierto", en referencia a la baremación del valenciano en los sanitarios.

La Educación también ha tenido un lugar importante en su discurso, con Mazón prometiendo "libertad educativa" y acabar "con la ideología en las aulas" como principal medida. También ha señalado la necesidad de "reforzar la figura del profesor" y de "priorizar la cultura del esfuerzo".

Impuestos, lo primero

No podía faltar la fiscalidad en el discurso de Mazón, que ha hecho de este asunto otro de sus grandes caballos de batalla. "Los valencianos pagan demasiado y no obtienen servicios públicos acordes", ha lamentado. Así, ha anunciado que rebajará el tramo autonómico del IRPF "para todos, prioritariamente a las rentas medias y bajas".

Como era esperable, ha confirmado que la primera medida de su nuevo Consell será la eliminación del Impuesto de Sucesiones, un "asunto de dignidad historica y social que no puede demorarse".

Según el próximo president, esa rebaja fiscal que ha diseñado y que reducirá la recaudación en 1.750 millones de euros "reforzará la competitividad" de la Comunitat Valencia, un aspecto que ha entroncado con la necesidad de "reactivar" el tejido productivo para convertir a la autonomía en un "referente internacional que no solo atraiga talento sino que potencie el propio".

En ese sentido, ha apostado por un plan de reindustrialización para impulsar sectores estratégicos como la cerámica, el automóvil, el calzado o el juguete y ha reivindicado el diálogo social "permanente" con sindicatos y empresarios.

Fin a la tasa turística

Otro elemento clave en el discurso de Mazón es el turismo, que ha pedido elevar a "cuestión de Estado" basado en la "sostenibilidad, calidad y profesionalidad". Ha prometido que "luchará" por "abrir mercados nuevos" pero ha señalado que "cualquier palo en la rueda" de este sector "puede ser letal", por lo que ha confirmado la "inmediata derogación de la tasa turística".

En cuestiones medioambientales, que no aparecen en el acuerdo programático con Vox, ha priorizado la gestión del agua, otro de sus temas clave, aunque igual que el programa del PP del 23J, sin mencionar expresamente el término 'trasvase'. "Rigor, justicia, reivindicación, unidad y firmeza", ha resumido al respecto. Y mirando fijamente a Ximo Puig ha añadido: "Voy a dejarme la piel, como siempre, por el agua que merece y necesita mi tierra. No me abstendré cuando se nos quite el agua que merecemos".

Mazón también ha tocado, más tangencialmente, otros asuntos como la energía o la vivienda. Respecto a la primera, aspirará a "garantizar la soberanía energética que refuerce el autogobierno" "manteniendo fuentes actuales" y fomentando la "implantación de renovables". Sobre la vivienda, ha asumido el "reto" de "construir" obra nueva así como reformar el impuesto de transmisiones patrimoniales.

Igualdad, con rango de vicepresidencia

En plena polémica por la postura de Vox ante la violencia machista, el posicionamiento de Mazón sobre la materia generaba expectación. Para tratar de despejar cualquier duda sobre la firmeza del PP al respecto y para alejarse de su socio de coalición, el del PP ha asegurado que Igualdad tendrá rango de vicepresidencia y que este área coordinará las políticas transversales en su Consell.

Pero el mayor aplauso de la intervención de Mazón ha llegado cuando el futuro president ha abordado la promesa de sacar adelante una nueva ley de señas de identidad para "eliminar el apoyo a todos aquellos que nos quieran imponer los Països Catalans". "Lejos de quien le quiere convertir en filial de alguien, aspiro a presidir un Gobierno que cumpla taxativamente con las tradiciones y nuestra manera de entender la vida. Que nadie nos diga cómo pensar. Somos valencianos y seguiremos siendo valencianos siempre".

Tampoco se ha olvidado de la financiación, la reivindicación que teóricamente une a todas las fuerzas políticas valencianas. "Un autogobierno fuerte es un autogobierno sostenible financieramente", ha dicho antes de indicar que la autonomía "necesita" un Consell "fuerte que defienda que valenciano no es diferente al de otra comunidad".