Entre la reivindicación de que la Comunitat Valenciana que deja el Botànic "está mejor" que la que comenzó a gobernar hace ocho años, la vigilancia frente a las "regresiones" del acuerdo entre PP y Vox y la oferta de cinco pactos con su grupo, Ximo Puig ha estrenado su papel como oposición (alternativa, lo llaman en el PSPV) a Carlos Mazón. El todavía jefe del Consell ha sido el encargado de dar la réplica al candidato 'popular', el que será su sucesor en el Palau de la Generalitat, en un discurso con tono pausado y deje presidencialista.

Puig ha empezado su réplica a Mazón casi como un espejo al que previamente había hecho el candidato a presidente. Primero, recordando el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA para añadir la petición de otro minuto de silencio (después del guardado inicialmente por el concejal popular vasco) por la mujer asesinada en Antella a manos de su pareja. "Ahora tenemos que acabar con el otro terrorismo que tenemos entre nosotros, que es el terrorismo machista", ha expresado el líder del PSPV.

La violencia machista ha sido uno de los puntos en los que Puig ha basado su intervención y ante el que Mazón ha respondido con más firmeza. "Hay una cuestión primordial y se dice violencia machista, el machismo genera el mayor problema en esta sociedad", ha expresado el presidente del grupo socialista quien ha indicado que es "indecente el negacionismo contra la violencia machista", que, ha asegurado, practica el socio de gobierno de Mazón, Vox.

"Machismo institucionalizado"

"Nunca consentiremos el machismo institucionalizado", ha añadido al tiempo que ha criticado que el pacto con la ultraderecha que permitirá a Mazón ser presidente "no le resta legitimidad, pero otra cosa es la dignidad". "Le ha abierto la puerta a quien en las Corts ha asumido el peor machismo y lo ha elevado a oficial", ha indicado en referencia a la presidenta del parlamento, Llanos Massó, se apartó de la pancarta oficial de condena al asesinato contra la mujer de Antella a manos de su marido. En este asunto, ha dicho, no le darán "ni un día de gracia".

"No infunda miedo porque en esta legislatura se han dado pasos atrás en esta legislatura", ha replicado Mazón en su turno. Entre estos retrocesos, el líder del PPCV le ha reprochado la eliminación (se han reunificado en otros) de nueve juzgados de violencia machista en la Comunitat Valenciana, lo que concentra y por tanto aleja algunas de estas sedes; o la ley del solo sí es sí. "Si es verdad que existe, póngalo en el papel del acuerdo, porque no lo ponen", ha respondido el dirigente socialista.

Puig ha tendido la mano a cinco pactos: por la igualdad que sirva para "ampliar el el acuerdo contra la violencia machista firmado en 2017" y que sirva para "alejar de las instituciones a los condenados por violencia machista"; un pacto por la "calidad democrática" que sirva para "proteger las instituciones estatutarias y otras como la Agencia Antifraude; otro por la "transición energética", un cuarto por el Estado del Bienestar que supoga "no aplicar recortes" y un quinto Pacto por la Cultura y el valenciano que "garantice la Acadèmia Valenciana de la Llengua".

"A todos le digo que sí, claro que le tiendo la mano", ha indicado Mazón con algunas pullas como "por el valenciano sí, pero no catalán" (con gran aplauso de su bancada) o "habría avanzado más en renovables si hubiera pactado con el PP que con Compromís". Asimismo, ha añadido un sexto acuerdo "para reunificar posiciones por la reforma de la financiación autonómica" que pasaría por convocar la comisión de expertos "en 15 días" para generar un frente para pedir un nuevo modelo de reparto de los recursos autonómicos.

"Sacar los fantasmas de los països"

En el plano económico, Puig ha destacado que "todos los indicadores sociales y económicos" de la Comunitat Valenciana están mejor hoy que hace ocho años, un balance de gestión al que Mazón ha rehusado entrar directamente aunque sí que indirectamente la ha dejado una crítica: "El balance de su gestión la han hecho los valencianos, Botànic, y que ha tenido su refrendo en las urnas". Aunque le ha agradecido "las gestiones" para que se instalara la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt.

El líder de los socialistas ha entrado posteriormente en algunas de las promesas que ha lanzado Mazón de cara a su futuro gobierno. Ha criticado el anuncio de la bajada de impuestos que no ha concretado y ha reclamado que los que más tienen, "mas paguen"; ha lamentado que saquen "el fantasma de los països catalans" que no son "el problema de los valencianos", ha pedido que si hacen una Ley de Señas de Identidad que esta tenga "el mismo consenso que el que logró el Partido Socialista en 1984" y ha reclamado que no caiga "en la irresponsabilidad de obviar ni el cambio climático, ni la memoria histórica, ni la violencia machista".

Por último, Puig ha acabado reivindicando su legado y el de su gobierno en estos ocho años. "La Generalitat ha representado a toda la sociedad valenciana, amplia y diversa, hoy 2.911 días después este gobierno nos vamos con las manos limpias y la cabeza bien alta", ha indicado al tiempo que ha lanzado un último mensaje antes de bajar de la tribuna y recibir la ovación de su grupo: "Que el desánimo no nos venza".