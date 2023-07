La síndica de Vox, Ana Vega, ha sido la encargada de dar la réplica a Carlos Mazón en una intervención en la que ha reafirmado los postulados negacionistas de la ultraderecha en violencia machista, cambio climático o memoria histórica y que ha aprovechado para advertir a sus socios de Gobierno de que Vox será un aliado "fiel" pero que estará "vigilante" para cumplir el acuerdo programático de coalición sellado entre ambos partidos. Mazón no ha querido confrontar en su réplica y ha esquivado los temas más espinosos, entre ellos la violencia contra las mujeres.

"Respetamos y damos gran valor a la palabra dada. Por eso, estaremos vigilantes cumplir nuestro pacto de Gobierno", ha señalado poco después de agradecer a Mazón el pacto alcanzado, que según la síndica "cumple con el mandato claro e inequívoco" de los valencianos el 28M. "Gracias por haber sabido estar a la altura y haber reconocido el lugar en el que los ciudadanos han situado a Vox" pese a la "demonización" de la que ha asegurado que es víctima esta formación.

Ese acuerdo entre PP y Vox excluye la violencia machista, cuya existencia niega Vox, y la sustituye por "violencia intrafamiliar". En ese sentido, Vega ha celebrado el "importante paso" que han dado ambas formaciones "para proteger por igual a las víctimas de cualquier violencia intrafamiliar, independientemente del parentesco, el sexo o la edad. Que todos tengan exactamente la misma protección".

Vega ha acusado a la izquierda de agitar una "guerra de sexos" como "elemento de confrontación en beneficio de los chiringuitos" y la ha situado como la culpable de "desproteger" a las mujeres con la ley del 'sí es sí'.

La portavoz de la ultraderecha se ha mostrado desafiante ante la oposición y ha avanzado que Vox no va a "arriar ni una sola de las banderas" que ha venido sosteniendo, entre las que ha destacado la "libertad", en su sentido más amplio.

La batalla cultural

La síndica ha asegurado que Vox va a "derogar la basura ideológica de la izquierda" y a "reconstruir desde la economía hasta los derechos sociales de las familias". Tras firmar un acuerdo de coalición en el que el PP se ha asegurado el control del 95 % del presupuesto, la ultraderechista ha prometido que Vox será la "alternativa patriótica que hará de la batalla cultural una de sus prioridades".

Y así lo ha hecho ya en su intervención, en la que ha asegurado que el castellano está en riesgo ante una izquierda que "usa las lenguas como arma ideológica" y con "fines separatistas". También ha tachado las políticas medioambientales de "delirio climático" y ha apostado por políticas proteccionistas frente a "las elites globalistas de Bruselas".

Antes de acabar, Vega ha pedido a Mazón que "no tenga tentaciones de pactar con el socialismo" y ha insistido en que su partido exigirá "el cumplimiento de todos los compromisos. No hemos firmado un cheque en blanco sino un contrato para el futuro de la Comunitat Valenciana. No aceptaremos menos. Confío en su palabra y en que sabrá seguir estando a la altura. Ha demostrado más valentía de la que han demostrado otros de su partido en otros lugares de España", ha rematado en referencia a otras negociaciones entre PP y Vox en otras autonomías.

Mazón, de puntillas

Mazón, que en su intervención inicial ha tratado de marcar distancias con la ultraderecha, ha evitado el choque con Vox por esos postulados negacionistas. Ha vuelto a agradecer a los 13 diputados de Vox el "esfuerzo" realizado para llegar a un acuerdo y se ha centrado en los puntos en común.

Libertad educativa, rebaja fiscal, reducción del gasto político, la reforma de la financiación, trasvase..."me siento muy cómodo hablando de estas cuestiones. Me alegro de estar de acuerdo en asuntos nucleares", ha dicho sin entrar en ningún momento a reprochar la postura ultra ante la violencia machista.

"Tendremos discrepancias y las tenemos hoy, pero estoy dispuesto a abordarlas", ha asegurado Mazón, que se ha comprometido a "no dar un espectáculo" cuando lleguen las desavenencias internas.