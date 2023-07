El Trabajo Final de Grado de Aitana Pastor, que ha culminado con éxito sus estudios de Geografía en la Universidad de Alicante, trataba sobre la incorrecta ubicación del polígono industrial Santiago Payá en Alcoi. Antes de que a finales del siglo XX se decidiera desarrollar este polígono varios informes geológicos y el grupo ecologista local de La Carrasca advirtieron de que toda la ladera estaba en constante movimiento hacia el río y ello comprometía tanto las futuras naves industriales como el acceso a las mismas. La presión social de los empresarios y la urgencia política del partido local en el gobierno entonces “obligaron” a obviar estas dificultades y el polígono se acabó desarrollando. El caso es que muy pronto las lluvias persistentes sobre los suelos arcillosos fueron demostrando que el riesgo era real, y no en periodo geológico sino en tiempo real, y han sido innumerables las reparaciones sufridas por el vial de acceso, pero también los problemas padecidos por muchas de las fábricas que habían aprovechado al máximo las parcelas disponibles y habían entrado en los taludes de la ladera. Nadie ha asumido la responsabilidad política de una decisión incorrecta y todos los ciudadanos hemos acabado pagando las constantes reparaciones porque las empresas necesitan soluciones inmediatas y dicen no ser responsables de lo que allí sucede. En conversaciones con la autora, que ha demostrado en un gran trabajo de investigación que todo ese sector ha estado siempre lleno de surgencias de agua que no dejan de comprometer la estabilidad de esa ladera, nos planteamos el problema de qué solución dar a este hecho consumado, repetido en tantos otros lugares y les confieso que, como tantas oras veces, yo tampoco lo tengo claro. Lo que sí sé es que los informes técnicos previos deben ser tenidos en cuenta para estas cosas.