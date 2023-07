Dura intervención de la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, que comienza su intervención pidiendo perdón y carga contra Ens Uneix y PSPV. "Pedimos disculpas porque hoy la diputación podría tener un gobierno progresista que plantara cara a la derecha y la extrema derecha", ha señalado Gimeno. "¿Qué nos ha pasado? Hemos intentado mediar e intermediar, apelar al 'trellat', hemos hecho renuncia y hemos aportado propuestas en todo momento", ha indicado la también concejala de Catarroja quien ha culpado a Ens Uneix y PSPV por no haber logrado un acuerdo por sus problemas partidistas.

"No hemos cumplido con nuestro mandato con la ciudadanía", ha señalado la valencianista quien ha insistido que si los problemas entre estas dos formaciones son "personales y no políticos" significa que "no están a la altura de ser representantes". "La Vall no ens uneix, la Vall nos separa, han estado provocando con su actitud lo que ha ocurrido, que la extrema derecha está gobernando también aquí, y eso lo deberán explicar no solo en la Vall d'Albaida, sino en todas las comarcas", ha indicado. "Repetimos otra vez la derecha con la extrema derecha solo que aquí lo podríamos haber evitado", ha agregado.