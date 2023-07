No subestimen a Mazón

Tenemos ciclo nuevo y un presidente que era conocido por menos de la mitad de la población, según las encuestas, pero que ha demostrado más perspicacia política en sus primeras decisiones que la que los anteriores gobernantes le atribuían. En su primera aparición en las Corts, imbuido ya de perfil presidencial, ha exhibido cintura y rapidez de reflejos. Es verdad que el hábito de molt honorable infunde siempre virtudes a ojos del respetable. El peso de la autoridad, debe de ser. Pero al margen de esos rasgos regalados de magnanimidad, el ya investido president empieza a exhibir habilidades parlamentarias.

Las enseñó especialmente ayer en las réplicas, cuando el orador se aleja más de los discursos preparados y tira de recursos propios. Lo tuvo bien con Joan Baldoví y Compromís, a los que empezó abrazando por el entendimiento en las primeras decisiones de estas nuevas Corts y a los que luego echó en cara aparecer ahora en la tribuna con un mensaje estridente y duro. «¿Por qué se abstuvo al votar a Llanos Massó como presidenta?», le espetó al síndic. No iba a dejar pasar por alto que hace pocos días la coalición se apoyaba en el PP para obtener algún sillón y unos asesores en las Mesa de la cámara. Mazón demostró que no hay decisiones sin consecuencia y que no olvida fácil.

El líder del PP tiene anotado en rojo en su libreta que la primera norma del arte de la guerra (política) es dividir al enemigo. Le ha funcionado en Alicante. Y se puede intuir que va a ser una de sus líneas de acción a la vista de lo que ha empezado a jugar en las Corts.

Como se puede apreciar ya que va a intentar abrir al máximo las puertas de su propuesta política, a pesar del pacto con la ultraderecha para gobernar.

Mazón plantea con su primer discurso un espacio de amplias fronteras, donde cabe el centro con su mano tendida a los rivales, casi el centroizquierda con sus mensajes de aumento del presupuesto social, el ala liberal con sus promesas de libertad para elegir educación con dinero de la Generalitat y hasta el tradicionalismo rancio que coquetea con Vox estos últimos años, el del ‘No mos fareu catalans’, las lágrimas ante la Geperudeta y el himno.

La contrapartida de los discursos de amplio espectro es que suenan bien cuando se precisa poco. Suenan mejor cuando se prometen que cuando se ejecutan. Así, por ejemplo, queda en el aire si las palabras de aliento a la sanidad pública de Mazón significan que apuesta por la gestión directa o va a recuperar espacio el traspaso de recursos públicos a la empresa privada. Quizá es otro prejuicio de viejo, de esos que también reclaman claridad.

El estratega brilla con sus hábiles movimientos de ajedrez en los primeros días tras la victoria, pero los silencios preocupan. Es verdad que en 50 minutos no cabe todo, pero también es cierto que uno acaba dando prioridad a unos asuntos sobre otros por alguna razón más allá del azar.

Así, quedó también en el limbo lo que opina nuestra president de la censura que su socio empieza a aplicar, por ejemplo en Borriana. Y dice también algo que del cambio climático pasara de puntillas. Como lo hizo sobre la corrupción, la pandemia o la burbuja urbanística, asuntos que son pasado y a él está bien que le interese más el futuro, pero nos han marcado la piel y algo es bueno saber de su opinión. Que no mencione en su primer discurso a la televisión pública autonómica o a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (aquella que tanto costó para apaciguar el conflicto lingüístico) también tiene su valor. Los silencios pueden pesar tanto como las palabras.

Mazón ha demostrado en pocos días que es más político que lo que muchos presumían. Me quedo con una de sus frases de ayer: «Me gusta cuestionar mis propias convicciones como buen liberal». Ojalá perdure este principio cuando el Palau sea su hogar. Hoy ya sabe que el primer día es el mejor de lo que está por venir. Hoy ya sabe que el principal riesgo de un gobernante es la soberbia.