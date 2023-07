El mitin central del PSOE en València celebrado este sábado lo ha abierto Ximo Puig, en el que ha sido en su primer gran acto ya como expresident. Puig ha comenzado reivindincando su legado entre grandes muestras de afecto de los asistentes. Y ha querido lanzar un recuerdo a la mujer asesinada en Antella, "nunca jamás podemos olvidar que el principal problema que tenemos entre nosotros es el terrorismo machista". "Es terrible tener que leer acuerdos de gobiernos en los que no se reconoce la violencia machista, es inhumano", ha recalcado.

Puig ha afirmado que la oposición no tiene proyetco para España. "Derogar el sanchismo, ¿qué es el sanchismo?", se ha preguntado. El expresident ha llamado a la movilización: "no ha habido un tsunami, la verdad es que en la Comunitat Valenciana la diferencia de votos es de 30.000 votos entre el bloque de la derecha y la izquierda. Esos 230.000 votos que no fueran a votar, que perdieron Compromís y Podemos, son conscientes de lo que ha pasado aquí, les pido que voten, que ya saben lo que pasa". Puig ha animado a votar al PSOE, "sin atajos, la única garantía de progreso".

El expresident, que se está mostrando muy efusivo, se ha confesado, "perdonad, pero después de tantos días de contención tenía muchas ganas". Puig también ha recordado la "ignominia" que ha supuesto la pérdida de la Diputación de Valencia, con un mensaje para Carlos Fernández Bielsa, y ha dicho que con los valores del Partido Socialista "no se juega". "El problema no es Vox, es el PP", ha sentenciado en tono serio.

"El día 23 no podemos fallar a la historia, a la mejor historia de España la del avance y la justicia social". "Vamos a dar la cara por lo mejor que tenemos, que es este gran proyeccto que dirige Pedro Sánchez", ha concluido entre grandes aplausos y un auditorio en pie.