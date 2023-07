Un giro de poder más que sociológico para la izquierda

«Tot eixirà bé». Un dirigente socialista valenciano, de los que en estos años de purgatorio judicial no ha perdido la amistad con Jorge Rodríguez, recibía este mensaje en su teléfono a primera hora del viernes. La esperanza se desataba en la izquierda. Parecía que, en el último momento, el embrollo se reconducía e iba a haber gobierno progresista en la Diputación de Valencia. No fue así. Las horas fueron alimentando las dudas y, cuando casi a las 12.30 empezaba el pleno, la decepción empezaba a cuajar. Solo un milagro salvaba aquello. No es tiempo de apostar por el PSPV. Desde el 28 de mayo todas las jugadas políticas le han salido mal y se queda sin instituciones supramunicipales: ni el Consell, ni ninguna de las tres diputaciones, ni la Federación de Municipios y Provincias. Y no tendrá la alcaldía de ninguna de las ciudades más pobladas. «Giro sociológico», decía el PP en la investidura de Carlos Mazón.

Más bien, giro de poder, porque la paradoja es que el 28M los socialistas perdieron el Gobierno autonómico, pero con mejores resultados de los que tenían: cuatro escaños y 54.000 votos más que en 2019. En las municipales han retrocedido en concejales, pero no en votos, en los que también crecieron. El problema es que, en tiempos de fragmentación y alianzas, la ganancia socialista ha sido a costa de los socios y no lo suficiente para compensar la sangría de apoyos por ese lado (200.000 papeletas menos que en 2019 entre Compromís y Podem). Así que la primera gran conclusión de este ciclo que empieza mañana es que la pérdida de poder de los socialistas no es equiparable a la pérdida de apoyo ciudadano. Además de la capacidad de hacer oposición desde alguna institución, presupuestos que se dejan de manejar, número de asesores perdidos y equipos pensantes que tendrán difícil sostén ahora, hay un intangible importante en todo este proceso de repliegue, de los que solo se evalúan con tiempo: el golpe moral. De lo sucedido en la diputación para que Carlos Fernández Bielsa no sea presidente, la corriente de opinión que se afianza en la dirección socialista es que Jorge Rodríguez escenificó una tragedia con los excompañeros socialistas para ocultar un entendimiento previo bien atado con los populares. Una nueva operación estratégica de la factoría Carlos Mazón al estilo de la de la Mesa de las Corts que dividió a la izquierda y dejó a los socialistas sin una secretaría. El tono del discurso del nuevo presidente de la diputación, Vicent Mompó, y los gestos de complicidad pública entre Rodríguez y la dirección ‘popular’, en especial con Pérez Llorca, la mano derecha de Mazón, son «esclarecedores» para la cúpula socialista. La operación también tiene una lectura en clave interna del PP, con Mazón aupando a un ‘barón’ provincial en el territorio que no es el suyo, pero eso es materia para otros análisis. El último episodio El pasado se ve más claro con la mirada del día después, pero lo sucedido en la diputación, aún con la certeza de que Rodríguez y los suyos lo tenían apalabrado con el PP y de que el expresidente ha aprovechado para saldar viejas cuentas, también deja un puñado de conclusiones. Ahora se ve que la gestión de la crisis pudo ser otra. La mirada que se impone en los mandos socialistas es que la comisión negociadora pudo ser de mayor rango. Desde ese enfoque del día después, Bielsa pudo haber puesto encima de la mesa su candidatura tras el órdago de los de Ontinyent y haber propuesto empezar de cero para cerrarles salidas. Lo dicho, desde el día después, el anteayer se ve claro. Al igual que se puede plantear ahora que la dirección de Ximo Puig (tocada tras su derrota y la bofetada de Ferraz a las listas del 23J) debería haberse implicado más y haber ofrecido un camino de regreso de Rodríguez al partido tras su absolución. El futuro dirá, pero lo que queda de este episodio es que uno de los pocos ganadores socialistas del 28M iba a ser Bielsa como presidente de la diputación y ahora también pierde. Se inaugura un tiempo de vacas flacas para la izquierda. Lo bueno en 2023 es que ya tiene experiencia y sabe que no es un túnel sin salida, aunque puede ser largo. Tiene también que sale del Gobierno sin una imagen destruida. Puede aferrarse además a las teorías que dicen que los ciclos políticos son más rápidos y que los giros de tendencia pasan por encima de cualquier acción de gobierno. Lo negativo para la izquierda es, además de las batallas internas previsibles en el PSPV, que Compromís y Podemos muestran signos de debilidad y que el PP ha empezado a exhibir una capacidad táctica que indica que no lo va a poner fácil. La clave de estos cuatro años puede estar no solo en las políticas que la alianza de PP y Vox aplique (con los posibles excesos de la ultraderecha), sino sobre todo en la repercusión mediática que tengan más allá de la C. Valenciana.