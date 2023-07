Podem deja de lado la campaña y se centra en su reconstrucción

Podem cuenta en las últimas semanas con un calendario intenso. La federación autonómica de los morados se halla en plena ruta de actos casi a diario en diferentes localidades de la Comunitat Valenciana, algo que no sería de extrañar en una situación de campaña electoral, donde los partidos despliegan sus agendas por el territorio en busca del máximo número de apoyos; sin embargo, los encuentros no son para pedir el voto de cara al 23 J.

Podem está y no está en Sumar. En concreto, en Compromís-Sumar, que es la marca con la que Yolanda Díaz se presenta en las tres circunscripciones valencianas. El partido que dirige Ione Belarra se incluyó en la confluencia de hasta 15 partidos de izquierdas a nivel estatal, por lo que Podem, como parte de Podemos, está formalmente dentro del acuerdo. No obstante, el caso valenciano es, quizás, el más paradigmático.

Los morados no disponen en las listas de presencia con ningún nombre de relevancia a diferencia de lo que ocurre en otras circunscripciones como Madrid, con la propia Belarra, Barcelona, Navarra o Murcia. De hecho, la alicantina María Teresa Pérez, coportavoz de Podemos a nivel estatal y directora general del Injuve, aseguró que había sido vetada de estar en las papeletas en la circunscripción de Alicante por la que ya fue elegida diputada en 2019. Una queja dirigida directamente como acusación a Compromís que en la formación valencianista niegan.

Esa falta de nombres con claro sello Podem no parece ayudar a una relación que ya venía enrarecida entre la federación valenciana y sus compañeros oficiales de coalición. Podem y EU firmaron una confluencia para el 28M en la que no estuvo Compromís. La convivencia entre ambas formaciones no fue del todo satisfactoria como tampoco estuvo exenta de tensiones la campaña entre valencianistas y morados. La presentación de Sumar mes y medio antes de los comicios, a la que sí que asistieron los del guiño y la sonrisa y Podemos no, no ayudó. Tampoco que tras el 28M, EU y Podem se hayan quedado fuera de las Corts.

Con toda esa tensión se ha llegado a una campaña electoral en la que formalmente Podem está en la confluencia, pero no participa. No hubo representantes sobre el escenario dando su apoyo a Yolanda Díaz en el acto central en València el fin de semana pasado en el Teatro Olympia ni hay actos tras las lonas de Compromís-Sumar como sí lo han hecho en otros territorios como Belarra en Madrid. Tampoco se ha dado apoyo ni muestras de respaldo desde las cuentas oficiales de la formación.

Batacazo el 28M

Podem tiene, en estos momentos, su propia agenda y va más con una reconstrucción interna. Semanas después del batacazo del 28M, su secretaria general, Pilar Lima, que aspiraba al Ayuntamiento de València, dimitió. También anunció que dejaba la política su candidato a la Generalitat, Héctor Illueca, alguien que, por otra parte, había sido muy cercano a Díaz al coincidir en el Ministerio de Trabajo. Desde entonces, una gestora dirige el partido hacia un cónclave orgánico que decida el futuro de la marca.

Es en esa tarea en la que están centradas las estructuras moradas. Desde el pasado 5 de julio, dos días antes del inicio oficial de la campaña, Podem empezó una «ruta de encuentros con la militancia con el objetivo de abrir espacio de reflexión colectiva acerca de la etapa política que está por llegar, los pasados resultados del 28 de mayo, las elecciones generales del 23J y las propuestas de futuro». Todo en clave interna.

En esta destacan tres nombres como protagonistas del proceso de reconstrucción: el citado de María Teresa Pérez, el miembro de la ejecutiva estatal, Pau Vivas, y el exsecretario de Organización, Carles Fons. Bétera, Elda, Cullera, Alicante, Paterna o Gandia han sido algunos de los puntos por los que han celebrado ya reuniones mientras quedan Buñol, Vila-real o València hasta el próximo 20 de julio, casi coincidiendo con el final de la campaña electoral.

Su ruta contrasta con la implicación del otro actor de Unides Podem que también sufrió el golpe de las urnas hace mes y medio: Esquerra Unida. La organización se enjuaga sus lágrimas llamando al voto por la candidatura que dirige la ministra de Trabajo, militante del PCE. La diferencia, más allá de la coincidencia de carné del Partido Comunista con Díaz, es que EU ve en la papeleta a uno de los suyos: Nahuel González.

El exconcejal de Gandia es el número tres por Valencia y cuenta con posibilidades de lograr un escaño. De ahí que las estructuras oficiales de la formación estén volcadas con la campaña, aunque no están libres de conflictos internos. Estos se librarán en el futuro. Conseguir un representante en el Congreso podría permitir a EU salvar un pequeño espacio institucional tras el traspiés del 28M.