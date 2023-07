La prueba del algodón en las elecciones del 23J en la lucha contra la corrupción

La corrupción ya no preocupa, dicen las encuestas. La corrupción ya no interesa, dicen algunas personas. Que deben ser las más interesadas en que la luz y taquígrafos de la transparencia se alejen de esas prácticas fraudulentas que cuestan 60.000 millones anuales a España, según un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en abril de 2019. Y que otro estudio de los Verdes europeos eleva a 90.000 millones en nuestro país. La cuestión no es baladí. La mejora de la calidad institucional y acabar con la corrupción elevaría un 16 % el producto interior bruto (PIB) per cápita de España en quince años, según un estudio de 2018 del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), realizado a instancias de Acción cívica contra la corrupción. Todo serían ventajas si desaparecieran las prácticas corruptas. Pero la lucha contra la corrupción brilla por su ausencia en el debate político de la campaña de las elecciones generales del 23-J. También en las municipales y autonómicas del 28-M. ¿Qué debería plantear un partido político para que la ciudadanía concienciada contra esta lacra lo votara?