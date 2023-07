"Me resulta más difícil asumir acuerdos con quien excarcela violadores que con personas que han cumplido su condena"

El PP valenciano está en racha. Los de Carlos Mazón se han hecho con todo el poder institucional en la Comunitat Valenciana tras el 28M y van lanzados a aportar un millón de votos a Feijóo el 23J. Miguel Barrachina (Segorbe, 1969) es uno de los responsables directos. Hombre de máxima confianza de Mazón, ha pilotado ambas campañas y repetirá como síndic en las Corts salvo que sea llamado a mayores responsabilidades. Atiende a Levante-EMV tras la semana grande del PP.

Generalitat, los ayuntamientos de las tres capitales y con la de Valencia, las tres diputaciones. ¿El PP valenciano se siente ahora mismo invencible?

No, pero nos sentimos muy queridos por los valencianos. Hemos ganado en la Generalitat, en 27 de las 33 comarcas, en las tres capitales y con la de Valencia, en las tres diputaciones. Es un giro gigante. No ha sido solo un cambio, ha sido un giro sociológico. El PSPV no ha sido consciente de que el cambio era completo ni del nivel de rechazo que generaba. Por cierto, quiero felicitar al presidente Vicente Mompó, se lo merece.

¿La izquierda ha infravalorado a Mazón?

O ellos se han sobrevalorado. Perdieron el contacto con la realidad y no se dieron cuenta de que perdían hasta que ya era muy tarde. Cuanto antes pasen el duelo antes habrá una oposición útil.

Mazón tendió la mano a la oposición en su investidura, en la que se presentó como centrista. ¿Ve posible esa moderación teniendo a Vox como socio?

Hemos gobernado muchos años porque somos de centro derecha. Mazón tiene un perfil liberal que permite entenderse con todos. Tenemos president para tiempo. Esa visión política y su humildad es la que le permite tender la mano tras haberlo ganado todo sin despreciar a nadie. La izquierda debería mirarse en ese espejo.

¿Qué se siente a pocas horas de devolver la Generalitat al PP?

Sensación de objetivo cumplido por haber logrado un cambio tan importante en la primera ocasión que se presentaba Carlos Mazón. Pasar de 19 a 40 escaños viniendo de dos últimos Gobiernos con grupos políticos de 23 y 27 escaños supone un cambio muy grande que legitima a Mazón para hacer reformas importantes. Por lo tanto, nuestro objetivo es trasladar el cambio decidido por los valencianos en el menor tiempo posible y con la mayor efectividad.

Dice que están legitimados a reformas importantes. ¿Mazón llega para 'derogar' el Botànic, como Feijóo con lo que llaman 'sanchismo'?

Vamos a derogar cosas, naturalmente. No nos gustan las imposiciones lingüísticas, la policía lingüística, el exceso de trabas...pero el PP es un partido reformista. El talante de Carlos Mazón ha acreditado dos cosas: el diálogo, es capaz de entenderse con todos y lo ha demostrado. En la Mesa de las Corts, consiguiendo que todos los grupos presidan comisiones, cosa que no ocurría hasta ahora. Y dos, la determinación. Mazón es un hombre muy enérgico, muy decidido. No es de, como otros, dormirse en los laureles. Todo lo que tenga que hacer lo hará con la mayor de las rapideces pero sin ningún sectarismo. No va a eliminar por eliminar sino reformar aquello que quepa reformarlo y preservar lo que haya podido ser bueno.

Usted fue nombrado síndic 'provisional'. ¿Mantiene esa coletilla o ya se le puede descartar como conseller?

Los nombramientos que se hicieron son previos al nombramiento de Gobierno y los 40 diputados son candidatos a alguna responsabilidad. Yo creo que mi papel está en las Corts, pero es una decisión de Mazón. Yo estoy muy orgulloso y honrado de ser síndic de este grupo, pero que yo esté feliz no quiere decir que ese tenga que ser mi destino. Mi impresión es que voy a seguir trabajando aquí.

Pasaría entonces de ser el azote del Consell al escudero del president. ¿Prevé mucha beligerancia desde la izquierda contra el Gobierno de PP y Vox?

Sí. Ya lo han anunciado, pero eso no implica que nosotros hagamos lo que teníamos previsto. Es lógico que la oposición ejerza de oposición, me parece democrático y respetable.

¿Mazón ya tiene los nombres de los consellers?

Creo que sí, pero no los conozco.

¿Los conoce alguien al margen de él?

Creo que no. Los debe saber el propio Mazón y yo no se lo he preguntado nunca.

¿Y los tiempos del anuncio? El lunes toma posesión y será formalmente president. ¿Será ese mismo día?

Pues conociendo a Carlos Mazón es probable que lo haga pronto, como le gusta hacer las cosas, con inmediatez. Pero no conozco su calendario. Es decir, se abrirá a partir del momento en el que jure el cargo y asuma esa responsabilidad, previsiblemente el lunes. Pero no hay un calendario público prefijado.

¿Cuáles serán las siete conselleries del PP?

No lo sé...lo que es verdad es que ha habido conselleries y vicepresidencias al completo perfectamente inútiles, que no han servido para nada.

Se refiere a Vivienda.

Vivienda o Transparencia. Todo aquello que sea prescindible o que pueda ser asumido dentro de otra conselleria sería lo eficaz. Se construían muchas más viviendas públicas cuando Vivienda era una dirección general en la etapa del PP que ahora que es toda una vicepresidencia con un palacete construido ad-hoc y 24 altos cargos y asesores al servicio de un vicepresidente que ha construido cero viviendas en ocho años del Botànic. Aquello inútil debe ser eliminado para que podamos reducir impuestos. Se me ocurren esas dos, pero el mapa del Consell lo tiene exclusivamente Mazón.

¿Y alguna conselleria en Alicante?

No lo sé.

Al final, la foto de Mazón siendo president con los votos de Vox llega a pocos días de las generales. ¿Sienten que el electorado ya no penaliza los pactos con la ultraderecha?

En la calle, la gente que se dirige a nosotros lo único que nos pregunta es por qué no estamos gobernando ya. Lo que la gente no se explica es por qué sigue Puig en el Consell, que es por una demora premeditada. Lo único que los votantes del PP, 900.000, nos reprocharían es entregarle el gobierno o haber vuelto a hacer elecciones cuando hemos ganado con comodidad. Que haya acuerdos lo entiende todo el mundo. Los pactos de Gobierno eran una seña de Puig cuando estaba en la oposición. Es llamativo que quien pacta en Madrid con Bildu o con ERC te diga a ti con quién no puedes pactar, que es con nadie. Cuando Mazón ha pactado desde el centro hacia la derecha, el Botànic nos llama "pacto de la vergüenza". Pero cuando se abre la Mesa a Compromís, entonces se nos insulta y se dice que pactar es robar. Si no se puede pactar hacia la izquierda ni hacia la derecha, te abocan a repetir elecciones, que carece de sentido.

¿Nadie le pregunta por los pactos con Vox en la calle?

Yo lo que percibo es urgencia por el cambio. Se marchó Oltra y la gente que nos ha votado quiere que se vaya Puig y su Consell. La gente nos votó para eso. Lo de con quién pactas, si solo te permiten pactar con uno, que pactes con ese...es que va de suyo. Es que Puig no se quiso ni sentar a valorar la abstención cuando el PP había votado que sí al PSOE a cambio de cero en Barcelona o Vitoria. Aquí pedimos la abstención y ni se sentaron. El reproche que hay en la calle, si es por Vox, en todo caso es a quienes nos han impedido poder gobernar en solitario, que es PSOE y Compromís, que no nos han dejado más alternativa que el pacto aritmético que hemos llevado a cabo.

¿Cómo lograron cerrar el pacto con Vox tan rápido?

La posición política de Vox en la Comunitat no es por sorteo. Ha habido más de 300.000 valencianos que le votaron, casi los mismos que a Compromís. Merece esa consideración. Y lo de hacer perder el tiempo a los valencianos cuando votaron masivamente cambio...Para nosotros, si el cambio es rápido es doble cambio. Por tanto, para qué esperar. Si nosotros teníamos casi 900.000 votos y ellos más de 300.000, parecía claro cuál iba a ser el acuerdo. Dicho sea de paso, administrar el 95 % del presupuesto, creo que es una buena negociación. Lo que parecía absurdo es que, una vez se había cerrado la puerta del PSOE y la de Compromís, cerrarnos la única vía que quedaba para un Gobierno estable.

¿Esa cuota de presupuesto fue a cambio de más conselleries o la presidencia de las Corts?

En todos los pactos que ha habido, la formación que no tiene la presidencia del Ejecutivo tiene la del Legislativo. Aquí estuvo Unió Valenciana y ha estado Compromís, no es algo extraordinario.

Pero aquí además hay una vicepresidencia con cartera y otras dos conselleries.

Nos pareció un acuerdo equilibrado. Muy razonable, al que llegarían dos valencianos cualesquiera después de un resultado así.

¿Influyó en esa celeridad la necesidad de incluir a Carlos Flores en las listas del 23J?

Eso facilitó que se hiciese con inmediatez, sí.

¿Era una piedra en el camino tener a un vicepresidente condenado por maltrato?

Me resulta más difícil asumir acuerdos con un Gobierno cuya incapacidad va a permitir la excarcelación de 1.200 violadores. Eso me resulta más complicado que que haya personas que han sido condenadas y han cumplido su condena. Lo que me parece grave para los valencianos es que se sigan revisando condenas y que aquellos que los jueces dijeron que tienen que estar en la cárcel, por una decisión política de PSOE, Podemos y Compromís, estén saliendo. En la última legislatura de Puig se han multiplicado por dos el número de agresiones sexuales a mujeres valencianas. Eso sí que es difícil de explicar, que duplicándose el número de agresiones sexuales la decisión del Gobierno sea cerrar nueve juzgados de violencia de género y excarcelar a quienes han cometido esos crímenes machistas.

Si como insisten últimamente, la violencia machista existe, ¿por qué no pelearon más para no asumir el término "violencia intrafamiliar"?

Es la misma terminología que utilizaba en 2015 Pedro Sánchez.

Pero ha pasado mucho tiempo desde entonces.

Bueno, ocho años. Según quién lo cuente. Es la terminología que utilizaba Pedro Sánchez. Nosotros estamos en contra de la violencia de todo tipo. Estamos en contra de la violencia machista, especialmente de quienes están hoy excarcelando a los agresores machistas. Estamos en contra. Naturalmente, también en contra de las agresiones en entornos familiares y por lo tanto, en términos de normalidad, igual que nadie reprochó a Pedro Sánchez la firma de aquel documento y conociendo que el PP fue quien impulsó el pacto de Estado contra la violencia de género, no nos genera ninguna duda y no le genera a nadie ninguna duda dónde va a estar el PP siempre. Dicho lo cual, hay sectores que están sufriendo mucho y no aparecen en el documento. Ni otras cuestiones como toros o caza. ¿Quiere decir que eso no se incluye? No. Están en vigor las 2.000 propuestas de Mazón.

¿Vox las asume todas?

No lo sé. Las vamos a intentar llevar todas a cabo. Tenemos 50 en común con Vox, con PSPV y Compromís había un nivel de coincidiencias similares pero decidieron no atenderlo.

¿Contemplan pactos con la izquierda en asuntos que Vox no quiera apoyarles?

No lo sé. Nosotros vamos a intentar cumplir nuestro programa de mayor libertad en la elección de lengua, de colegios, de médico...ser fieles a nuestro ideario.

¿Entiende que asumir la "violencia intrafamiliar" legitima a Vox a gestos como el del lunes, apartándose de la pancarta contra la violencia machista legitima?

No, en absoluto. Vox ha ocupado ese mismo lugar los años previos, no tiene nada que ver.

Pero ahora presiden las Corts. Es la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana la que se aparta de la condena a un asesinato machista...

Ya, pero lo que digo es que han ocupado el lugar que han ocupado siempre, al margen del acuerdo. Y nosotros hemos ocupado el mismo, el que vamos a seguir ocupando. No tiene nada que ver con el acuerdo. Buena prueba es que cada uno seguimos donde estábamos, nosotros con la pancarta contra la violencia machista y ellos no. Es su planteamiento...si respeto a Compromís y PSOE cómo no voy a respetar a los demás.

¿Dormirá tranquilo con Vox en el Consell?

Mire, yo soy padre y a veces no duermo tranquilo. Sofía, mi hija, tiene 16 años y el miedo que tiene no es a lo que diga Vox sino a los violadores que ha soltado la izquierda. Eso sí que me intranquiliza, de verdad. Van a ser 4.000 los que va a soltar la izquierda antes de lo que los jueces dijeron. A mí eso no me deja dormir tranquilo. Me intranquiliza mucho más los hechos de PSOE, Compromís y Podemos que las palabras de los otros.

En el PP han criticado mucho el ruido en el Botànic estos años. ¿El nuevo Consell va a evitar los choques?

Sin duda. Entre las habilidades de Mazón está su habilidad social, es capaz de llevarse bien con todo el mundo y lo ha demostrado. En la Diputación de Alicante no necesitaba acuerdos con PSPV y Compromís y los ha alcanzado. Ahora lo va a seguir haciendo. La ausencia de liderazgo en el Botànic, que ha llevado a "purgas insoportables" según los propios afectados, eso no sucederá en un Gobierno en el que la lealtad va a primar.

El trasvase fue uno de los grandes ejes pero el término no aparece en el programa del PP para el 23J. ¿Cómo lo explica? ¿El trasvase está asegurado?

El trasvase será para siempre, lo que necesita Alicante es mucha más agua de la que llega ahora. Aspiramos a la posición de 2013, pactada por cinco comunidades y el Gobierno de España. Si con Rajoy nos pusimos de acuerdo, ahora también.

Pero, ¿por qué no aparece la palabra en el programa? ¿No le parece sospechoso en un partido que lo ha defendido tan firmemente?

Llámale transferencias hídricas, llámale trasvases, pero cuanto menos agua hay más tienes que aprovecharla. Tienen que seguir habiendo siempre.

¿Asumen el reto del millón de votos el 23J?

Mazón y el PPCV van a aportar uno de los mejores resultados de España, va a ser uno de los lugares con mayor crecimiento. También por la configuración de un Gobierno y por alcanzar pactos razonables en un tiempo razonable, que es justo lo que la gente había votado. Nos gustaría afianzar el resultado en el entorno de los 900.000 votos y nos gustaría mucho que se acercase al millón. En cualquier caso, será uno de los mejores de España. Anhelamos que Feijóo gobierne en solitario, sin PSOE, Compromís ni Vox, como intentamos nosotros aquí y nos faltó muy poco.

¿Qué se juega la Comunitat Valenciana el 23J?

Es la que más se juega. Vivimos en la absoluta irrelevancia política. No se ha atendido la reforma del sistema de financiación socialista, se han aplazado las grandes inversiones, se ha hurtado agua para nuestros cultivos y se ha boicoteado el crecimiento de la autonomía con la paralización del puerto de València o la ampliación del by-pass o la continuación de la A-7. Sánchez y Puig son dos tapones para el crecimiento natural de la Comunitat Valenciana. Por discriminación, somos los que más nos jugamos.